Serie B, restituiti due punti alla Reggina: playoff possibili

La Corte Federale d'Appello ha accolto in maniera parziale il ricorso, riducendo la penalizzazione da sette a cinque punti.

11-05-2023 20:48

La Reggina continua a cambiare posizione in classifica. Alla prima penalizzazione di tre punti da scontare nel campionato in corso di Serie B per le quote Irpef non pagate, erano stati aggiunti altri quattro punti la scorsa settimana. Ora quei sette sono diventati cinque, dopo la decisione della Corte Federale d’Appello, presieduta da Mario Luigi Torsello.

È stato respinto il reclamo presentato dal club amaranto lo scorso 24 aprile sui primi tre punti di penalizzazione. Ma è stato accolto in maniera parziale quello presentato l’8 maggio sugli ulteriori quattro punti in meno in classifica. Pertanto, ora la Reggina di Filippo Inzaghi con il -5 può risalire a quota 45 assieme al Modena all’undicesimo posto.

A due giornate dalla fine del campionato cadetto, il club amaranto torna così in corsa per la zona playoff dato che adesso è a -1 dall’ottavo e ultimo posto utile dove ci sono Pisa, Venezia e Ascoli a quota 46. Le squadre dalla terza all’ottava piazza si contenderanno poi l’ultima promozione per andare nella prossima Serie A come Frosinone e Genoa.

Questa la classifica attuale: Frosinone 74, Genoa (-1) 70, Bari 62, Sudtirol 57, Cagliari e Parma (-1) 54, Palermo 48, Pisa, Venezia e Ascoli 46, Reggina (-5) e Modena 45, Como e Ternana 43, Cittadella 41, Cosenza 39, Brescia 38, Perugia 36, SPAL 35, Benevento 32.