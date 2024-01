Serie B, Sampdoria: Pirlo ancora a rischio, l’ombra di Iachini e rispunta anche Ferrero

La sconfitta contro il Parma riaccende la crisi in casa Sampdoria con la posizione di Pirlo che torna a essere in bilico e per la sostituzione spunta Iachini. Intanto proseguono i problemi societari

22-01-2024 18:00

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La crisi non è alle spalle e la Sampdoria non è guarita. La sconfitta casalinga contro il Parma riaccende i dubbi sulla squadra di Andrea Pirlo che si allontana ancora una volta dalla zona playoff dopo il secondo ko consecutivo. E ora la posizione dell’ex tecnico della Juventus torna a essere in bilico con il nome di Iachini che comincia a circolare con insistenza dalle parti di Marassi.

Samp, il crollo casalingo contro il Parma

Un solo punto per la Sampdoria nelle ultime 4 uscite in serie B. Per i tre punti bisogna tornare indietro al 16 dicembre e alla vittoria contro la Reggiana che sembrava aver riacceso le speranze dei playoff. Da quel momento le cose però hanno preso una piega negativa con i blucerchiati che hanno perso in casa con la Feralpisalò, pareggiato a Marassi con il Bari e poi rimediato due sconfitte con Venezia prima e poi nell’ultimo turno contro il lanciatissimo Parma di Fabio Pecchia.

Pirlo in bilico: l’ombra di Iachini

Inutile dire come in questa situazione la posizione di Andrea Pirlo sia tornata ad essere piuttosto traballante. Il tecnico ex Juventus continua a non convincere e le ultime due uscite sono state particolarmente complicate. I numeri dicono 8 gol subiti e 3 realizzati, con una difesa che continua a fare troppo fatica e con una squadra in generale che sembra sempre in balia degli eventi. La scossa che sembrava arrivata sembra essersi già esaurita e in questo momento la Samp deve guardarsi più le spalle dalla zona salvezza, che guardare avanti alle posizioni playoff.

Negli ultimi giorni sono arrivate anche delle voci riguardo un possibile sostituto con il nome di Beppe Iachini che è stato molto chiacchierato. Sono però arrivate anche le smentite di rito con i dirigenti Samp che continuano a dichiarare fiducia nei confronti di Pirlo.

Samp: nuovi guai in società?

Se dal campo non arrivano buone notizie, anche sul fronte societario la situazione non è esattamente tranquilla. Nella disputa legale tra la vecchia e la nuova proprietà della Sampdoria sembra entrato in scena anche Gianluca Vidal, ex trustee del club, che ha presento un ricorso al Tribunale di Milano per chiedere la nullità delle scritture private tra sport e Spettacolo Holdin, insieme a Sampdoria, la sua controllante Blucerchiati Spa e le imprese di riferimento di Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani. Secondo il Secolo XIX, l’obiettivo di Vidal è quello di annullare la cessione del club blucerchiato e riportarlo nelle mani di Ferrero.

Serie B: la classifica completa