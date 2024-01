Serie B, Sampdoria-Parma 0-3: Pecchia vola e mette nei guai Pirlo

La capolista espugna il Ferraris con i gol di Man, Mihaila ed Estevez: per i blucerchiati la zona play out potrebbe avvicinarsi pericolosamente nel week end

19-01-2024 22:58

Marcia trionfale da un lato, tonfo (quasi) epocale dall’altro. Il Parma vince 3-0 in casa della Sampdoria e veleggia verso la serie A, la squadra di Pirlo si ferma a quota 23 e vede avvicinarsi pericolosamente la zona play out.

Parma superiore, Pirlo ora rischia

La capolista si scatena dopo il vantaggio che ha fatto discutere col penalty concesso da Feliciani dopo aver visionato il Var per il tocco col polso di Facundo Gonzalez sul tiro di Di Chiara. Dal dischetto Man non sbaglia. E poco dopo il raddoppio al 44′ con Mihaila che riceve alla perfezione dal solito Man e va a segno. Nella ripresa il tris di Estevez dopo l’assolo perfetto di Charpentier. E sono tre punti importantissimi per la capolista con la Sampdoria che cerca il gol della bandiera con Depaoli e Ntanda ma Chichizola risponde presente. Per la Sampdoria si tratta della quarta partita senza vittorie, con un poco lusinghiero bilancio di un punto in quattro partite (il pari interno con il Bari). E la panchina di Pirlo riprende a traballare pericolosamente.

Pecchia: siamo una squadra di serie B

Nel dopopartita il tecnico del Parma, Fabio Pecchia, ha parlato del successo in casa della Samp. “Siamo una squadra di Serie B che disputa la Serie B – ha detto a Sky – La Samp nella prima parte ha fatto meglio di noi per velocità e ritmo, perché sul campo hanno fatto le cose con intensità e noi non riuscivamo a trovare la strada giusta. Abbiamo trovato pian piano maggior equilibrio, anche con Bernabé più basso e Sohm più alto, e da lì il gol e poi ci siamo trovati in zona di pericolo. Poi la partita è stata gestita bene, a parte l’ultimo quarto d’ora. Nell’ultimo quarto d’ora abbiamo abbassato i ritmi e mi dispiace. Potevamo andare, avevamo energie e invece hanno creato più pericoli loro. È un calo di attenzione, forse eravamo convinti fosse finita e su questo dobbiamo lavorare. Ci siamo passati, le partite non sono mai chiuse. Bene la vittoria, ma ci sono tante cose su cui lavorare”.

Serie B: la classifica aggiornata

Parma 45; Venezia e Como 38; Cittadella 36; Cremonese 35; Catanzaro 33; Palermo 32; Modena e Brescia 28; Bari 26; Reggiana 24; Sampdoria, Sudtirol e Pisa 23; Cosenza 21; Lecco 20; Ternana e Ascoli 18; Spezia 17; FeralpiSalò 14.

Sampdoria: 2 punti di penalizzazione

I big match della 21esima giornata di Serie B

Si accendono i riflettori anche sulle altre partite del 21º turno della Serie B 2023-24, con i punti che iniziano a pesare e la linea del traguardo che comincia ad essere più vicina. Big match anche al “Mapei Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia, dove la Reggiana di Alessandro Nesta ospita un Como lanciatissimo, appaiato a quota 38 al Venezia di Vanoli.

I lagunari, dal canto loro, saranno impegnati al “San Vito – Gigi Marulla” di Cosenza, in una gara mai banale. I Lupi calabresi hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica, dopo una prima parte di campionato che sembrava aver cambiato le ambizioni della compagine rossoblù. Appena un punto sui playout, tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque apparizioni. Di fronte, la seconda della classe, reduce dal 5-3 inflitto al “Penzo” alla Sampdoria di Andrea Pirlo.

Riflettori puntati su Spezia-Cremonese e Palermo-Modena, con i grigiorossi che credono ancora alla promozione diretta, complici gli effetti della cura Stroppa, che ha risvegliato l’entusiasmo all’ombra dello “Zini”. I liguri non possono più sbagliare, soprattutto tra le mura del “Picco”. I rosanero di Eugenio Corini affrontano un Modena mai domo, capace di alternare prove superlative e prestazioni al di sotto delle aspettative.

Il programma completo della 21esima giornata di Serie B

Sabato ore 14:

Reggiana-Como

Brescia-SudTirol

Feralpi Salò-Catanzaro

Spezia-Cremonese

Ternana-Cittadella

Cosenza-Venezia (ore 16.15)

Lecco-Pisa (ore 16.15)

Palermo-Modena (Sabato ore 16.15)

Domenica ore 16.15:

Ascoli-Bari

Dove vedere tutte le partite di Serie B

Tutte le partite del campionato di Serie B saranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky Sport, con la possibilità di assistere a “Diretta Gol Serie B” sul 251 del palinsesto satellitare. La 21a giornata del campionato cadetto sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go, app scaricabile su pc, smartphone e tablet. Una volta effettuato il login, previo abbonamento, basterà selezionare la finestra di riferimento e godersi l’evento.

Servizio streaming attivo anche su Dazn, che metterà a disposizione tutte le gare del weekend di B, con “Zona Serie B” che vi fornirà aggiornamenti in tempo reale su tutti i campi, senza perdere un minuto di calcio giocato. L’app di Dazn è presente su dispositivi mobili quali Ps4 e XBox, ma anche sulla Home dei clienti SkyQ, nella sezione dedicata alle app.

Diretta su Rai Radio Uno, con giro dei campi e costanti aggiornamenti live su risultato e azioni salienti, con “Tutto il calcio minuto per minuto” versione Serie B.

