Serie B, Pirlo all'esame Parma: tutti i big match e dove vederli in tv e streaming

Tutto ciò che c'è da sapere sul prossimo turno del campionato cadetto: si parte oggi con la sfida di Marassi, maglia speciale in ricordo di Vialli

19-01-2024 10:55

Nuovo weekend di calcio in Serie B, dove la Sampdoria di Andrea Pirlo avrà la possibilità di riscattarsi immediatamente contro la capolista Parma, fermata dall’Ascoli di Castori lo scorso fine settimana. Attesissimo l’anticipo di questa 21a giornata della regular season, così come tutto il resto del programma, che prevede scontri diretti e big match di assoluto rilievo.

Sampdoria-Parma, anticipo di lusso a Marassi

In un Marassi vestito a festa per la prima della Samp tra le mura amiche in questo 2024, il Parma di Fabio Pecchia arriva con l’obiettivo di centrare la 13a vittoria in campionato, per tenere a debita distanza il tandem Venezia-Como, attualmente a -4. Tutto ancora apertissimo anche nelle zone nobili della classifica, mentre la Doria è quasi obbligata a vincere per non perdere di vista il treno playoff, ora distante cinque lunghezze. Pirlo, messo in discussione anche dopo il pirotecnico ko di Venezia, deve necessariamente guardarsi le spalle, avendo appena tre punti di vantaggio sulla zona playout.

Il segnale, in casa blucerchiata, è arrivato dal mercato. In prestito dal Sassuolo, in queste ore, è arrivato Alvarez, attaccante di grande talento chiuso da Pinamonti in neroverde. Ora, la grande chance per ritrovare gol e continuità, in una squadra che ha manifestato sempre evidenti lacune in fase offensiva, nonostante la buona verve di Esposito e De Luca.

Non molti i ritocchi per la prima della classe, con il Parma che si affiderà ancora una volta all’estro di Dennis Man e alle qualità di Bernabé in cabina di regia. Bene anche la difesa, guidata da capitan Delprato, con soli 18 gol subiti, 2 in più rispetto alla Cremonese di Stroppa, che rappresenta la miglior retroguardia della cadetteria.

Ecco le probabili formazioni di Sampdoria-Parma:

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Ricci, Yepes, Giordano; Verre, Depaoli; Esposito. All. A. Pirlo.

PARMA (4-2-3-1): Chichiziola; Di Chiara, Circati, Del Prato, Coulibaly; Sohm, Estevez, Benedyczak, Bernabè, Man; Bonny. All. F. Pecchia.

Maglia speciale in memoria di Gianluca Vialli

In occasione del match interno con il Parma, che consentirà alle due tifoserie di rinnovare uno storico gemellaggio, la Sampdoria ha deciso di ricordare Gianluca Vialli con una maglia speciale, ad un anno dalla sua scomparsa. Tra i numeri presenti sulle casacche blucerchiate, indossate dai calciatori in campo, compariranno le foto dell’ex bomber doriano, amatissimo dalla Gradinata Sud per i suoi gol nell’anno dello Scudetto.

Una splendida iniziativa benefica, con le maglie che poi verranno messe all’asta: il ricavato verrà interamente devoluto alla Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e per lo sport e contribuirà al progetto “Momals: monitoraggio e analisi multi-omica della SLA” del Centro Clinico Nemo di Arenzano e Milano.

I big match della 21a giornata di Serie B

Si accendono i riflettori sul 21º turno della Serie B 2023-24, con i punti che iniziano a pesare e la linea del traguardo che comincia ad essere più vicina. Lo sanno Sampdoria e Parma, chiamate a centrare obiettivi importanti, seppur con percorsi completamente diversi. Big match anche al “Mapei Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia, dove la Reggiana di Alessandro Nesta ospita un Como lanciatissimo, appaiato a quota 38 al Venezia di Vanoli.

I lagunari, dal canto loro, saranno impegnati al “San Vito – Gigi Marulla” di Cosenza, in una gara mai banale. I Lupi calabresi hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica, dopo una prima parte di campionato che sembrava aver cambiato le ambizioni della compagine rossoblù. Appena un punto sui playout, tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque apparizioni. Di fronte, la seconda della classe, reduce dal 5-3 inflitto al “Penzo” alla Sampdoria di Andrea Pirlo.

Riflettori puntati su Spezia-Cremonese e Palermo-Modena, con i grigiorossi che credono ancora alla promozione diretta, complici gli effetti della cura Stroppa, che ha risvegliato l’entusiasmo all’ombra dello “Zini”. I liguri non possono più sbagliare, soprattutto tra le mura del “Picco”. I rosanero di Eugenio Corini affrontano un Modena mai domo, capace di alternare prove superlative e prestazioni al di sotto delle aspettative.

Questi i big match di giornata in Serie B:

Sampdoria-Parma (Venerdì ore 20.30)

Reggiana-Como (Sabato ore 14)

Spezia-Cremonese (Sabato ore 14)

Cosenza-Venezia (Sabato ore 16.15)

Palermo-Modena (Sabato ore 16.15)

Dove vedere tutte le partite di Serie B in diretta tv e streaming

Tutte le partite del campionato di Serie B saranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky Sport, con la possibilità di assistere a “Diretta Gol Serie B” sul 251 del palinsesto satellitare. La 21a giornata del campionato cadetto sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go, app scaricabile su pc, smartphone e tablet. Una volta effettuato il login, previo abbonamento, basterà selezionare la finestra di riferimento e godersi l’evento.

Servizio streaming attivo anche su DAZN, che metterà a disposizione tutte le gare del weekend di B, con “Zona Serie B” che vi fornirà aggiornamenti in tempo reale su tutti i campi, senza perdere un minuto di calcio giocato. L’app di DAZN è presente su dispositivi mobili quali Ps4 e XBox, ma anche sulla Home dei clienti SkyQ, nella sezione dedicata alle app.

Diretta su Rai Radio Uno, con giro dei campi e costanti aggiornamenti live su risultato e azioni salienti, con “Tutto il calcio minuto per minuto” versione Serie B.