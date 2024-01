Serie B risultati 20a giornata: Catanzaro-Lecco 5-3, festival del gol al Ceravolo. La classifica aggiornata

Il girone di ritorno del campionato di Serie B si apre con lo scoppiettante anticipo tra Catanzaro e Lecco: vincono 5-3 i calabresi, che si portano in quarta posizione.

12-01-2024 22:37

Pausa finita, la Serie B riparte col botto. Otto reti e girandola incredibile di emozioni al Ceravolo nell’anticipo della ventesima giornata, la prima del girone di ritorno, tra Catanzaro e Lecco. Finisce 5-3 per i calabresi, che si portano a quota 33 punti, raggiungendo il Cittadella in quarta posizione a due lunghezze dalla coppia che occupa il secondo posto a braccetto: Venezia e Como. Lombardi, invece, quintultimi con venti punti, gli stessi del Sudtirol.

Catanzaro-Lecco 5-3: emozioni e otto reti al Ceravolo

Subito emozioni al Ceravolo. Il risultato si sblocca al 18′, quando Verna porta in vantaggio la formazione di casa con un gran piattone al volo su corner di Vandeputte. La reazione del Lecco, però, è immediata. Al 25′ di Stefano pareggia con un gran destro dal limite dell’area, poi al 29′ Lemmens – con la testa fasciata – va a segno proprio con un gran colpo di testa, completando la rimonta. All’intervallo il Lecco è avanti 2-1.

Nella ripresa, però, il Catanzaro trova subito il pari dopo 3′ con Sounas, bravo a finalizzare un perfetto assist di Biasci. Pochi minuti dopo è Iemmello, su cross di Vandeputte, a firmare la rete del momentaneo 3-2, che scatena il delirio dei tifosi di casa. Finita? No, perché dopo una manciata di minuti Novakovich trova il nuovo pareggio lecchese, su invito di Ionita. Non c’è un attimo di sosta e al 20′ ancora Sounas va a segno per il 4-3. Nel finale è Biasci a sigillare il risultato con una sorta di ‘gollonzo’ in contropiede, firmando il definitivo 5-3.

Serie B: le altre partite della prima giornata di ritorno

Sabato sono sei le partite in programma. Il Bari riceve la Ternana provando a rilanciarsi al San Nicola, mentre Cittadella e Palermo mettono in palio punti preziosi in uno scontro diretto per playoff e promozione. Da brividi il testa-coda tra Como e Spezia, mentre il Brescia rilanciato da Maran va a caccia di un risultato positivo sul difficile campo di Modena. Interessante pure il confronto tra Sudtirol e FeralpiSalò, così come il match delle 16.15 tra l’ambizioso Pisa e la Reggiana di Nesta.

Domenica si giocano le ultime tre partite. Il Cosenza, che ha appena definito l’ingaggio dell’ex Juve Frabotta, affronta in trasferta una Cremonese affamata di punti. Impegno casalingo per la capolista Parma, che riceve al Tardini la visita di un Ascoli in difficoltà. Completa il quadro il confronto tra Venezia e Sampdoria: ennesimo test ad alto coefficiente di difficoltà per Pirlo e i suoi, sul campo della seconda forza del campionato.

Serie B: il programma della 20esima giornata

Venerdì 12 gennaio ore 20.30

Catanzaro-Lecco 5-3

Marcatori: 18′ pt Verna (C), 25′ pt Di Stefano (L), 29′ pt Lemmens (L), 3′ st Sounas (C), 7′ st Iemmello (C), 10′ st Novakovich (L), 20′ st Sounas (C), 43′ st Biasci (C)

Sabato 13 gennaio ore 14

Bari-Ternana

Cittadella-Palermo

Como-Spezia

Modena-Brescia

Sudtirol-FeralpiSalò

Sabato 13 gennaio ore 16.15

Pisa-Reggiana

Domenica 14 gennaio ore 16.15

Cremonese-Cosenza

Parma-Ascoli

Venezia-Sampdoria

Serie B: la classifica aggiornata

Classifica:Parma 41, Venezia e Como 35; Cittadella e Catanzaro 33; Palermo e Cremonese 32; Modena 28; Brescia 25; Sampdoria, Bari e Reggiana 23; Pisa 22; Cosenza 21; Lecco e Sudtirol 20; Ternana 18; Spezia e Ascoli 17; FeralpiSalò 14.

Sampdoria: 2 punti di penalizzazione

Serie B: il prossimo turno e la classifica marcatori

Sampdoria-Parma 19 gennaio ore 20.30

Reggiana-Como 20 gennaio ore 14

Brescia-Sudtirol 20 gennaio ore 14

FeralpiSalò-Catanzaro 20 gennaio ore 14

Spezia-Cremonese 20 gennaio ore 14

Ternana-Cittadella 20 gennaio ore 14

Cosenza-Venezia 20 gennaio ore 16.15

Lecco-Pisa 20 gennaio ore 16.15

Palermo-Modena 20 gennaio ore 16.15

Ascoli-Bari 21 gennaio ore 16.15

