Serie B, si parte col Catanzaro, domani i big match: dove vederli in tv

12-01-2024 11:01

Dopo due weekend di riposo, i riflettori sono nuovamente puntati sulla Serie B. Le squadre del campionato cadetto scenderanno in campo dal 12 al 14 gennaio per inaugurare il girone di ritorno. Tutte le squadre riprenderanno il loro percorso: alcune sono determinate a mantenere la vetta della classifica, altre si battono per assicuarsi un posto nei playoff. Nel frattempo, diverse squadre hanno l’intero girone di ritorno per evitare i pericoli dei playout e della retrocessione.

La 20esima giornata si apre con la sfida tra matricole, Catanzaro e Lecco. Il sabato offre un nutrito programma di partite, con il Palermo in trasferta contro il Cittadella e il Como che affronta lo Spezia. La domenica si prospettano sfide altrettanto interessanti. Di seguito il programma completo e tutte le informazioni su come seguire le partite in diretta tv e streaming.

Serie B, le gare della 20esima giornata

La 20esima giornata di Serie B si apre con l’anticipo tra Catanzaro e Lecco, due squadre in posizioni opposte della classifica. Gli uomini di Vivarini puntano a consolidare un posto nei playoff, mentre i blucelesti mirano a recuperare terreno e allontanarsi dalla zona critica. Il giorno seguente, Como e Cittadella, dirette inseguitrici di Parma e Venezia per la vetta, saranno impegnate rispettivamente contro Spezia e Palermo.

Testa allo scontro diretto in zona playoff tra Modena e Brescia, distanti solo tre punti in classifica. Il Bari affronterà la Ternana, cercando una vittoria che potrebbe aumentare il morale e avvicinarli alle zone più ambite. La FeralpiSalò, intenta a voler dare continuità al buon periodo di forma, cercherà di conquistare una vittoria contro il Sudtirol per allontanarsi dall’ultimo posto della graduatoria. Anche Pisa e Reggiana si giocano punti pesanti nella lotta per la salvezza

Nell’ultimo giorno di questo turno, il Parma, campione d’inverno, cerca i tre punti contro l’Ascoli per aumentare il margine dalle squadre inseguitrici. Grande attesa per il big match tra Venezia e Sampdoria. A chiudere la 20esima giornata sarà la gara tra Cremonese e Cosenza.

Il programma e gli orari

Le partite di venerdì 12 gennaio

Catanzaro-Lecco ore 20:30

Le partite di sabato 13 gennaio

Bari-Ternana ore 14

Cittadella-Palermo ore 14

Como-Spezia ore 14

Sudtirol-FeralpiSalò ore 14

Modena-Brescia ore 14

Pisa-Reggiana ore 16:15

Le partite di domenica 14 gennaio

Cremonese-Cosenza ore 16:15

Parma-Ascoli ore 16:15

Venezia-Sampdoria ore 16:15

Serie B, dove vedere la 20esima giornata in diretta tv e streaming

Per la stagione 2023/24 di Serie B non ci sono emittenti che abbiano l’esclusiva assoluta per trasmettere le partite. Dunque, la 20esima giornata del campionato cadetto sarà visibile sia su Dazn, che copre tutte le gare della regular season e dei playoff, sia su Sky, che trasmette tutto il campionato, con i match visibili anche in streaming acquistando un pacchetto su NowTv o su Sky Go.