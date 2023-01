Serie B, scivolone della Reggina in casa Sudtirol

Va al Como il derby lombardo, squillo Ternana: nel pomeriggio si gioca Genoa-Pisa.

28-01-2023 16:27

Dopo lo scatto di Claudio Ranieri, al secondo successo della sua seconda esperienza in rossoblu, si sono giocate 6 partite oggi: il capitombolo della Reggina fa sorridere il Frosinone (in campo domani); nei derby il Como espugna il Rigamonti, mentre al Penzo è pari tra lagunari e granata. Colpacci in coda di Perugia e Cosenza: preziosa vittoria delle Fere, che si rilanciano in ottica playoff.

Questo il programma completo:

Cagliari-SPAL 2-1 Altare (C) Celia (S) Lapadula (C)

Bari-Perugia 0-2 Di Serio (P) Di Serio (P)

Brescia-Como 0-1 Baselli (C)

Cosenza-Parma 1-0 Florenzi (C)

SudTirol-Reggina 2-1 Odogwu (S) Menez (R) Odogwu (S)

Ternana-Modena 2-1 Ghiringhelli (T) Favilli (T) Falcinelli rig. (M)

Venezia-Cittadella 1-1 Pohjanpalo rig. (V) Antonucci rig. (S)

Genoa-Pisa 16,15

Domenica

Ascoli-Palermo -14,00

Frosinone-Benevento – 16,15

La classifica: Frosinone 45, Genoa, Reggina 39, SudTirol 35, Bari 33, Cagliari, Ternana 32, Parma, Pisa 30, Modena, Palermo 28, Ascoli, Como 26, Brescia 25, Cittadella, SPAL 24, Benevento, Perugia 23, Venezia, Cosenza 21.