Il club rossoverde ha annunciato il cambio di guida tecnica

21-06-2023 18:26

La Ternana ha annunciato ufficialmente di aver esonerato Cristiano Lucarelli, il tecnico a cui era stata affidata la squadra nel finale della scorsa stagione.

I rossoverdi hanno deciso di richiamare in panchina l’allenatore Aurelio Andreazzoli in vista della prossima stagione. La Ternana ha chiuso il suo campionato al 14esimo posto in Cadetteria.

“La Ternana Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra, Cristiano Lucarelli, ed il suo staff. A tutti il ringraziamento per il lavoro svolto ed il più sincero augurio per il prosieguo delle rispettive carriere. Contestualmente si annuncia il ritorno sulla panchina rossoverde dell’allenatore Aurelio Andreazzoli e del suo staff. Al mister ed ai suoi collaboratori l’augurio di buon lavoro ed un grande in bocca al lupo per la prossima stagione agonistica”.