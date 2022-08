Serie B: trionfo per Palermo e Cittadella, il Cagliari si salva all'ultimo

13-08-2022 23:21

In serata ci sono stati tre match interessanti in Serie B, che non hanno deluso le aspettative. Il Palermo ha battuto in casa 2-0 il Perugia, in 10 uomini per l’espulsione di Lisi al 23′. Pareggio per 1-1 tra Como e Cagliari, con gli ospiti che hanno trovato la rete nel recupero del secondo tempo con Gaston Pereiro.

Partita divertentissima tra Cittadella e Pisa, vinta dai padroni di casa per 4-3: due rigori, un autogol e due reti dei toscani negli ultimi minuti della ripresa, quando però la partita era già compromessa.