Serie B – Ufficiale: Andreazzoli è il nuovo allenatore della Ternana

02-12-2022 19:52

Aurelio Andreazzoli torna in panchina e lo fa in serie B alla guida della Ternana.

Il post Cristiano Lucarelli, sollevato dall’incarico dopo la sconfitta con il Pisa, passa dunque dalle mani dell’ex tecnico dell’Empoli, nonché collaboratore di Spalletti all’Udinese dal 2004 al 2006 e alla Roma per ben 11 anni.

Andreazzoli si lega al club fino al 30 giugno 2024, ed il compito immediato sarà quello di far scalare qualche posizione in classifica alla squadra attualmente 7ª nel campionato cadetto.

Prima sfida quella in casa del Venezia sabato alle ore 14.