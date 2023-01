Serie B, ufficiale: Ionita al Modena, Gargiulo al Pisa

Scambio di prestiti a centrocampo tra Canarini e nerazzurri toscani

31-01-2023 22:24

Scambio di prestiti tra Pisa e Modena tra Artur Ionita e Mario Gargiulo. Questo il comunicato del Modena riguardo l’acquisizione del centrocampista moldavo ex Benevento e Cagliari. Il pari ruolo classe 1996 Gargiulo, ex Lecce e Brescia, invece, è atteso all’Arena Garibaldi.

“Artur Ionita è gialloblù. Nato a Chisinau nel 1990, Ionita inizia a muovere i primi passi calcistici tra le fila del Zimbru Chisinau (massimo campionato moldavo), quindi le esperienze all’ Iskra Stali prima e al FC Aarau (Svizzera) poi lo fanno entrare nei radar delle squadre italiane ed europee. E’ infatti nel 2014 che Artur approda in Italia, la maglia gialloblù è quella dell’Hellas Verona, squadra nella quale gioca per 2 stagioni (in Serie A: 49 partite con 6 gol). Per il centrocampista arriva in seguito la chiamata del Cagliari: in Sardegna, per 4 importanti stagioni nel massimo campionato, il centrocampista colleziona 125 presenze impreziosite da 6 reti. All’inizio della stagione 2020/21, Ionita viene ceduto al Benevento, dove rimane per due campionati (il primo di Serie A ed il secondo in B) prima di passare nell’estate del 2022 al Pisa, squadra nella quale somma 16 presenze (con 1 gol ed 1 assist). Forza, quantità, esperienza carisma: queste le caratteristiche principali di Ionita, già vero e proprio pilastro della nazionale moldava di cui è capitano (con 67° presenze e 3 reti; esordio nel 2009)”.