Serie B, ultima giornata thrilling: Cesena e Bari per i playoff, rischiano Sampdoria, Brescia e Salernitana

Novanta minuti da brividi e poi calerà il sipario sulla regular season: dalla lotta playoff a quella per non retrocedere, tutto è ancora in discussione.

Proprio come nella massima serie, anche in Serie B i giochi sono ancora aperti. Eccezion fatta per Sassuolo e Pisa, già promosse in A, e per il Cosenza che invece è già retrocesso in C, a 90 minuti dalla fine tutto è ancora in discussione, soprattutto in coda. L’appuntamento è fissato alle 20:30 in punto: Cesena e Bari si contendono l’ultimo posto per i playoff, Sampdoria, Brescia e Salernitana rischiano grosso.

Serie B, ultima giornata da brividi: la lotta playoff

La regular season sta per volgere al termine dopodiché scatteranno i playoff al termine dei quali si conoscerà il nome della terza squadra che farà compagnia a Sassuolo e Pisa in Serie A. Spezia (63), Cremonese (61), Juve Stabia (54), Catanzaro (52) e Palermo (51) hanno già un posto garantito, ma puntano a migliorare la propria posizione in classifica.

Liguri e grigiorossi entreranno in gioco a partire dalla semifinale, ma Stroppa non molla il terzo posto e punta a espugnare l’arena del Pisa. Alle Vespe basta un punto in casa con la malmessa Sampdoria per certificare il quinto posto e disputare il turno preliminare al Menti. Il Catanzaro proverà a tenere a distanza il Palermo, impegnato con una Carrarese priva di obiettivi. Per i calabresi trasferta insidiosa a Mantova.

Playoff: duello tra Cesena e Bari per l’ultimo posto

La vera sfida, però, è tra Cesena (50) e Bari (47), che si contendono l’ultimo posto utile per ambire al salto di categoria. La squadra di Michele Mignani, tra l’altro eroe della promozione in B dei galletti portati poi fino alla finale playoff persa all’ultimo respiro col Cagliari di Ranieri, rischia nel ‘derby’ col Modena.

Ma la posta in palio è alta, perché i romagnoli hanno anche la possibilità di sfruttare un eventuale passo falso di Catanzaro o Palermo per scalare posizioni. I biancorossi, invece, hanno un solo risultato a disposizione nella trasferta col Sudtirol da abbinare al contemporaneo ko del Cesena: a pari punti acciufferebbero in extremis i playoff grazie al vantaggio negli scontri diretti.

Playout e retrocessione: rischiano Sampdoria e Salernitana

L’unico verdetto certo è quello del Cosenza, ultima e già retrocesso in C. Restano da definire le altre due che saluteranno la B e le due squadre che, invece, si giocheranno la salvezza ai playout. Pensate: la classifica è talmente ingarbugliata, che le possibili combinazioni sono addirittura 243. Il Mantova (43) è la squadra messa meglio: a Possanzini basta un punto per festeggiare il traguardo. Occhi puntati sullo scontro diretto tra Cittadella (39) e Salernitana (39): un pareggio potrebbe condannare entrambe alla retrocessione; chi vince può sperare, chi perde è retrocesso.

Brescia, Frosinone e Sampdoria galleggiano appena sopra la linea rossa a quota 40: le rondinelle ospitano una Reggiana già salva, i ciociari sono di scena al Mapei col Sassuolo dell’ex Grosso, mentre i blucerchiati di Evani – indietro negli scontri diretti contro le squadre di Maran e Bianco – fanno scalo nel catino infernale di Castellammare di Stabia. Serve un complicato incastro di risultati ai liguri per la salvezza diretta: l’obiettivo reale è puntare al miglior piazzamento possibile ai playout.

Serie B, ultima giornata: si gioca alle 20:30