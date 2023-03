Serie B, vince solo il Modena: pari spettacolo tra Cittadella e Palermo, in corso Bari-Frosinone

Strizzolo regala a Tesser tre punti d'oro, nei quartieri alti il Sudtirol continua a stupire per regolarità.

11-03-2023 16:10

Dopo il successo di ieri del Cagliari, torna in pista la Serie B: di dieci formazioni, solo il Modena vince.

Guizzo del Brescia in coda, le Rondinelle strappano un punticino in Laguna: a centro gruppo manca lo scatto a Palermo e Como, reti bianche al Tardini con la matricola bolzanina di nuovo sugli scudi.

Cagliari-Ascoli 4-1 Forte (A) Lapadula (C) Mancosu (C) Lapadula (C) Zappa (C)

Benevento-Como 0-0

Cittadella-Palermo 3-3 Maistrello (C) Antonucci rig. (C) Di Mariano rig. (P) Brunori (P) Di Mariano (P) Maistrello (C)

Modena-Pisa 1-0 Strizzolo (M)

Parma-SudTirol 0-0

Venezia-Brescia 1-1 Pohjanpalo (V) Van De Looi (B)

Bari-Frosinone (16,15)

Cosenza-SPAL (domani)

Genoa-Ternana (domani)

Perugia-Reggina (rinviata)

Classifica: Frosinone 61, Genoa 50, Bari 49, SudTirol 48, Cagliari, Reggina, Pisa 42, Parma 41, Palermo 39, Modena 38, Ascoli, Como, Ternana 36, Cittadella 35, Perugia, Venezia 30, Benevento 29, Brescia, SPAL 28, Cosenza 26.