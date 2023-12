Serie C, beffa per la Juve U23, sorride la Lucchese: cosa è successo ieri

Recuperi, vittoria in extremis per la squadra di Gorgone, beffata la Juve. Olbia e Rimini non si fanno male, ecco come cambia la classifica del girone B.

07-12-2023 11:58

In Lega Pro va completandosi anche il quadro dei recuperi, tra partite rinviate per gli impegni delle nazionali U21 e gare non disputate a causa dell’alluvione che ha colpito recentemente il Centro-Levante. Ieri in campo Lucchese e Juventus U23, con i bianconeri beffati proprio nel recupero. In terra sarda, invece, hanno aggiunto un punto alla loro classifica Olbia e Rimini. Cesena sempre in testa al Girone B.

Juventus beffata, vince la Lucchese nel recupero

Beffa nel finale per la Juventus U23 di Massimo Brambilla, che non riesce a trovare continuità e stenta ad uscire dalla zona calda della graduatoria: vince la Lucchese di mister Gorgone, grazie a un gol al minuto 91 di Rizzo Pinna, che regala tre punti di platino ai toscani, ora ai margini dell’ipotetica griglia playoff e a +4 sui playout.

Diverse le rotazioni da ambo le parti, nonostante l’importanza della posta in palio. La Lucchese, d’altronde, ospiterà domenica la Fermana alle 14.00, prima di affrontare l’Avellino in Coppa Italia, in occasione dei quarti di finale della competizione tricolore. Turnover quasi inevitabile per gestire al meglio le energie psico-fisiche del gruppo squadra: ha rifiatato anche Giuseppe Guadagni, uno dei migliori della compagine rossonera in questo avvio di campionato.

Per la Juve, invece, si tratta del quarto ko nelle ultime cinque partite. Appena 14 punti all’attivo, con una gara da recuperare (contro la Virtus Entella, ndr), e una salvezza attualmente lontana tre lunghezze. Sabato c’è il Pineto, sesta forza del girone B.

Pareggio tra Olbia e Rimini: occasione persa per i romagnoli

Non perde da quasi due mesi il Rimini di mister Troise, ma il pari di Olbia suona come un’occasione persa. Nel recupero della 14a giornata della regular season, l’undici romagnolo raccoglie il decimo risultato utile consecutivo, ma continua a manifestare più di un problema in fase offensiva. Ottima la tenuta difensiva, accompagnata da un sano pragmatismo nei momenti complicati del match. Rimini a quota 20 in classifica, appena dentro la zona playoff. Domenica, al “Neri”, arriva l’ambiziosa Carrarese.

Continua a faticare l’Olbia, reduce da tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque apparizioni. L’ex Cagliari Ragatzu non riesce a trascinare i suoi verso un importante successo casalingo, al termine di una partita sporca, caratterizzata da tanti falli e un terreno di gioco non in perfette condizioni. I sardi restano fuori dai playout, ma dovranno lottare fino alla fine per evitare il rischio retrocessione.

Serie C Day su Sky l’8 dicembre: le partite in programma domani

Grande attesa per il weekend della 17a giornata della regular season di Serie C, che prevede big match e scontri diretti in tutti e tre i gironi. Riflettori puntati sul girone C, a partire da venerdì, quando si affronteranno Picerno e Casertana, seconda e terza forza del raggruppamento centro-meridionale. Domenica, invece, il derby Benevento-Avellino alle ore 18.30 al “Vigorito”.

L’8 dicembre è stato identificato come il “Serie C Day”, da Sky e Lega Pro, per la possibilità di assistere in contemporanea a tutte le sfide divise negli slot delle 14 e delle 17. Il programma sarà trasmesso in diretta Tv su Sky Sport e live in streaming online su NOW Tv e Sky Go. Ampio spazio al girone A, con l’attesissimo confronto tra Vicenza e Mantova al “Menti”, con la capolista seguita da circa 600 supporters in trasferta.

Di seguito la nota condivisa da Lega Pro e Sky in vista delle gare in calendario nel giorno dell’Immacolata.

Tutta la Serie C NOW 2023/2024 è solo su Sky e in streaming su NOW, con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con highlights e approfondimenti delle partite. Da venerdì 8 a lunedì 11 dicembre si torna in campo per la diciassettesima giornata della stagione. E venerdì 8 è il primo “Serie C Day” di questa stagione, con ben nove sfide (otto del girone A e una del girone C) in diretta – divise negli slot delle 14 e delle 17 – e da seguire anche in contemporanea, grazie a una doppia Diretta Gol (live su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW).

Queste le partite in programma domani in Serie C, ecco tutti gli orari:

GIRONE A

Legnago Salus-Novara ore 14.00

Lumezzane-Pro Sesto

Pro Patria-Alessandria

Pro Vercelli-Trento

Renate-Albinoleffe

Fiorenzuola-Arzignano ore 17.00

Vicenza-Mantova

Pergolettese-V. Verona

GIRONE C