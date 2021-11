Serie C, frena il Cesena: Modena sempre più su

01-11-2021 10:42

La marcia del Südtirol non si ferma neppure di fronte alla Juventus Under 23: al “Druso” la squadra di Javorcic centra la terza vittoria consecutiva grazie ai gol di Casiraghi e Rover e resta in testa al girone A a +1 sul Padova e a +3 sul Renate, entrambe vittoriose in casa. Rallenta invece la FeralpiSalò, bloccata a Trieste. In caduta libera l’Albinoleffe, in coda classfica cortissima dopo la vittoria della Pro Sesto nel derby di Seregno: mezzo campionato è raccolto in quattro punti, dai 14 della Pro Patria 10ª ai 10 del Mantova ultimo.

Nel girone B il Cesena frena in casa contro la Pistoiese e la Reggiana può tornare sola in vetta se non perderà il posticipo casalingo contro la Lucchese. Modena a -1 dalla coppia di testa intanto grazie alla quarta vittoria consecutiva: Armellino e Azzi piegano la Carrarese. Rallentano ancora Ancona e Siena, risale il Pescara e seconda vittoria consecutiva per la Fermana.

Nei posticipi del girone C nessun vincitore tra Palermo e Avellino, con un gol e un’espulsione per parte: ringrazia il Bari che vola a +7 sui rosanero.

Risultati 12ª giornata:

Girone A

Fiorenzuola-Mantova 0-0

Giana Erminio-Pro Patria 1-1

Lecco-Virtus Verona 2-2

Padova-Albinoleffe 2-0

Pro Vercelli-Piacenza 1-3

Renate-Legnago 4-0

Sergno-Pro Sesto 0-1

Sudtirol-Juventus Under 23 2-0

Trento-Pergolettese 1-2

Triestina-FeralpiSalò 1-1

Classifica (prime posizioni): Südtirol 27; Padova, Renate 26; FeralpiSalò 24; Pro Vercelli 19

Girone B

Cesena-Pistoiese 0-0

Entella-Imolese 2-0

Fermana-Pontedera 1-0

Gubbio-Siena lunedì ore 21

Modena-Carrarese 2-0

Grosseto-Vis Pesaro 1-1

Montevarchi-Teramo 3-1

Pescara-Olbia 1-0

Reggiana-Lucchese lunedì ore 17.30

Viterbese-Ancona 2-2 (giocata sabato)

Classifica: Reggiana *, Cesena 25; Modena 24; Ancona, Pescara 20; Imolese, Vis Pesaro 18. Reggiana una partita in meno

Girone C (posticipi)

Messina-Campobasso 2-0

Palermo-Avellino 1-1

Classifica: Bari 27; Monopoli 22; Taranto, Palermo, Catanzaro 20; Turris 19; Foggia 18

