Nel corso della conferenza stampa il tecnico del Rimini Marco Gaburro non ha rimpianti: “La squadra non ha mai mollato, dobbiamo essere orgogliosi di questa prestazione”

12-05-2023 15:42

Dopo la sconfitta di misura, il Rimini esce a testa alta dai playoff dei Serie C. La squadra dell’Emilia Romagna esce sconfitta, al termine dei 90 minuti regolamentari, dalla trasferta contro il Pontedera.

A commentare la sconfitta è stato il tecnico del Marco Gaburro: “Partita molto intensa, il Pontedera è partito molto forte anche sotto il punto di vista individuale, abbiamo concesso come preventivato creando anche qualcosa purtroppo ma sugli episodi l’arbitro ha inciso troppo. Sul primo gol c’era un metro e mezzo di fuorigioco, il fallo su Gabbianelli era netto. Il primo tempo poteva finire almeno 2-2, abbiamo dato tutto nonostante avessimo problemi a livello fisico, certo andare avanti 2-0 poteva essere la premessa alla peggiore delle giornate”.

Come raccolto da TuttoC, conclude poi il tecnico del Rimini: “La squadra non ha mai mollato, dobbiamo essere orgogliosi di questa prestazione. Gli episodi sono stati troppo determinanti, tuttavia il Pontedera ha meritato il passaggio del turno ma i miei non hanno sfigurato”