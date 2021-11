Serie C: il Sudtirol vola, la Reggiana fermata, il Bari si rilancia

14-11-2021 22:37

Questi i risultati odierni della quattordicesima giornata della Serie C. Girone A: FeralpiSalò-Virtus Verona 1-1, Fiorenzuola-Piacenza 1-1, Giana Erminio-Pergolettese 1-1, Lecco-AlbinoLeffe 2-3, Pro Vercelli-Legnago Salus 0-1, Renate-Pro Patria 4-1, Seregno-Sudtirol 1-2, Triestina-Trento 1-1. Girone B: Fermana-Pistoiese 1-0, Modena-Vis Pesaro 2-1, Reggiana-Cesena 0-0, Entella-Grosseto 1-0, Montevarchi-Imolese 4-1. Girone C: Latina-Campobasso 4-1, Palermo-Potenza 2-0, Catania-Foggia 1-2, Messina-Avellino 0-1, Bari-Vibonese 2-0, Juve Stabia-Monterosi Tuscia 1-1, Monopoli-Taranto 2-0, Paganese.-Fidelis Andria 0-1, Picerno-Virtus Francavilla 0-1. Nel gruppo A il Sudtirol continua a vincere, il Renate tiene il passo ma a 7 lunghezze di distacco. Nel gruppo B la Reggiana viene fermata a Cesena e il Modena si avvicina a 2 punti. Nel gruppo C il Bari si rilancia dopo la sconfitta con la Juve Stabia.

OMNISPORT