Serie C, impresa Casertana, Benevento vince ma non convince: cosa è successo ieri

In Lega Pro volano Benevento e Casertana, frena il Padova. Vittoria all'esordio per il Francavilla di Occhiuzzi, pari in extremis per la matricola Pineto.

28-11-2023 11:09

Ho conseguito la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione e la Laurea Magistrale in Corporate Communication e Media presso l'Università degli Studi di Salerno. Giornalista pubblicista dal 30 settembre 2020, seguo, pratico e mastico calcio da sempre. Da agosto 2021 anche speaker radiofonico.

Cala il sipario sulla 15a giornata del campionato di Serie C. Risultati importanti nel girone C, con le vittorie di Benevento e Casertana, mentre rallenta la sua corsa il Padova di Vincenzo Torrente, fermato da un’arcigna Pergolettese. Resta capolista il Mantova nel gruppo A, mentre nel raggruppamento centrale la matricola Pineto si guadagna un punto importante contro la Recanatese. Il resoconto delle partite del lunedì, alla vigilia degli ottavi di finale della Coppa Italia di categoria.

Serie C, il Padova manca l’aggancio al Mantova, bene il Pineto

Il Padova di Vincenzo Torrente non riesce a rispondere al Mantova di Possanzini, cadendo in un mezzo passo falso in casa della Pergolettese. Il gol di Belli salva faccia e risultato, dopo l’iniziale vantaggio targato Mazzarani. Nel finale fa discutere l’espulsione di Cretella al minuto 92. Biancoscudati ora a -2 dalla prima della classe, con tre punti di vantaggio sulla Triestina di Attilio Tesser, che deve recuperare la gara con l’Atalanta U23.

Medesimo risultato anche nel Monday Night del girone B, dominato dal tandem Cesena-Torres: premiato lo spirito del Pineto, che realizza il gol del pari al 91′ con Volpicelli, annullando di fatto la rete in apertura di Carpani, che aveva inizialmente portato avanti la Recanatese. Un segno X che non fa male a nessuno, con le due compagini che restano appaiate in classifica a quota 22, in piena zona playoff.

Nel girone C vincono Francavilla, Benevento e Casertana

Buona la prima per la Virtus Francavilla di Roberto Occhiuzzi, che bagna il suo esordio sulla panchina biancazzurra con un successo importantissimo nel derby con il Brindisi di Ciro Danucci. Artistico e Giovinco, fratello di Sebastian, puniscono la retroguardia avversaria, regalando tre punti di platino ai padroni di casa, che salgono al quintultimo posto a -1 dal Sorrento.

Vince ma non convince il Benevento di Matteo Andreoletti, trascinato dai colpi dei singoli: Agazzi e Ferrante mettono in discesa la partita nella prima frazione, consentendo ai giallorossi di gestire, pur senza brillare. Inutile, ai fini del risultato finale, il gol dell’ex Avellino Luca Bittante, arrivato a tempo quasi scaduto. Sanniti che agganciano nuovamente il Picerno in seconda posizione, staccando i Lupi di Michele Pazienza e tenendo il passo delle dirette concorrenti, restando a -3 dalla capolista Juve Stabia.

Impresa Casertana. Ai Falchetti di Vincenzo Cangelosi, tra le mura dello “Stadio Iacovone”, basta un super gol di Tavernelli, che consegna ai campani la sesta vittoria nelle ultime sette apparizioni. Battuto di misura il Taranto di Eziolino Capuano, nonostante l’espulsione incassata da Casoli al 27′. In inferiorità numerica, Montalto e compagni conquistano il primo successo della storia della Casertana in terra jonica. Sorpasso sull’Avellino, quarta casella e 27 punti all’attivo.

Coppa Italia Serie C, il programma degli ottavi di finale: dove vedere le partite in Tv

Si apre oggi il programma degli ottavi di finale della Coppa Italia di categoria. In campo tante squadre importanti, tra martedì 28 e giovedì 30 novembre. Ci si gioca il pass per i quarti, che si disputeranno tra il 12 e il 14 dicembre. Si parte alle 16.15 con Lucchese-Juventus Next Gen: chi avrà la meglio sfiderà la vincente del derby campano Avellino-Juve Stabia, in scena domani al “Partenio-Lombardi” alle ore 18.30.

Big match in serata al “Menti”, con il Vicenza di Aimo Diana che ospita la Triestina di Attilio Tesser. Alle 18 protagonista il Pescara di Zeman, reduce da un periodo tutt’altro che positivo. Derby romagnolo alle 21.00, con il Rimini che va a Cesena per riscattare il 5-1 incassato in campionato.

Occhio anche a Catania-Crotone, in contemporanea con Avellino-Juve Stabia, mentre toccherà al Padova di Torrente chiudere il programma giovedì alle 18.00 contro il Lumezzane. Tutte le partite, al contrario dei primi due turni della competizione tricolore, saranno trasmesse in diretta Tv sui canali Sky Sport e live in streaming online su NOW Tv e Sky Go.

Di seguito il programma completo degli ottavi di finale di Coppa Italia: