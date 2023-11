Serie C, riscatto Catania, crisi Avellino, vola la Torres: cosa è successo ieri

Cosa è successo ieri in Lega Pro, in occasione della domenica dedicata alla 15a giornata della regular season: vincono Crotone, Catania e Torres

27-11-2023 11:00

Vicino ai titoli di coda anche il weekend dedicato alla 15a giornata del campionato di Serie C. Gol e spettacolo in tutti e tre i gironi della Lega Pro, tra squadre che non ha nessuna intenzione di fermarsi e sconfitte inaspettate. Seconda vittoria consecutiva per il Catania di Cristiano Lucarelli, mentre perde ancora l’Avellino di Michele Pazienza. La Torres tiene il passo del Cesena e sogna in grande, mentre nel girone A la Giana Erminio si ritaglia una casella in zona playoff. Ecco cosa è successo ieri in Serie C.

Serie C, vola la Torres di Greco, punto importante per il Novara

Nel girone A, punto importante per il morale in casa Novara, con i piemontesi che riescono ad ottenere almeno un pareggio nello scontro salvezza con il Lumezzane, agganciando il Fiorenzuola a quota 10, complice il successo esterno della Giana Erminio. I lombardi, dal canto loro, si portano in zona playoff, con 21 punti all’attivo.

Nel gruppo B, continua a volare la Torres di Alfonso Greco: superato il primo momento difficile della stagione, i sardi hanno imboccato nuovamente la strada della continuità, superando anche il Gubbio di Piero Braglia, grazie alla doppietta di Fischnaller e al gol nel finale di Ruocco. Rossoblù sempre appaiati al Cesena di Mimmo Toscano, a +9 sulla Carrarese e a +10 sul Perugia.

Aggiungono un punto alla loro classifica Sestri Levante e Olbia: il confronto diretto termina 2-2, con i padroni di casa due volte in vantaggio, prima di essere rimontati in ambo le occasioni dalle marcature di Dessena e Palomba.

Lega Pro, nel girone C vincono Picerno, Crotone e Catania. Crisi Avellino

Nel girone C, settimo risultato utile consecutivo per il Crotone di Lamberto Zauli, che ha invertito la rotta dopo la presa di posizione del gruppo squadra: successo sofferto ma meritato contro il Potenza di Franco Lerda, battuto 2-1 allo “Scida”. Vittoria di capitale importanza anche per il Catania di Cristiano Lucarelli, che sbanca il “De Cristofaro” di Giugliano grazie al solito Samuel Di Carmine, che timbra il cartellino al minuto 80.

Crollo Avellino nel tardo pomeriggio domenicale: i Lupi di Michele Pazienza incappano nel secondo ko di fila, il terzo della nuova gestione tecnica, cadendo al “Curcio” di Picerno contro la compagine più in forma del campionato. Irpini mai realmente in partita, lucani ben messi in campo e sempre padroni del gioco.

Al grande ex di giornata, Jacopo Murano, son bastati 17 minuti per realizzare la rete del vantaggio picernese, con un’esultanza che ha fatto arrabbiare non poco i tifosi biancoverdi presenti nel settore ospiti. La squadra di Longo è ora a +3 sull’Avellino e sempre a -3 dalla capolista Juve Stabia.

Tre punti di platino per il Sorrento di Vincenzo Maiuri, che a Potenza liquida la pratica Monopoli e ottiene il quarto risultato utile consecutivo. Crisi messa alle spalle e classifica che adesso inizia a sorridere ai costieri, che si godono la prima doppietta rossonera di Alberto De Francesco. Al “Liguori” di Torre del Greco, invece, pareggio fondamentale per la Turris di Bruno Caneo, che vede la luce in fondo al tunnel grazie al gol nel finale di Guida, che annulla l’iniziale vantaggio dell’Audace Cerignola, targato D’Andrea.

Le partite di oggi in Serie C: Orari e Dove vederle in Tv

Lungo weekend in Serie C, con tante partite ancora da disputare, per chiudere al meglio la 15a giornata della regular season 2023-24. Alle ore 20.30, in chiaro su Rai Sport il derby pugliese Virtus Francavilla-Brindisi, in scena alla “Nuovarredo Arena” di Francavilla Fontana. La partita, come di consueto, sarà trasmessa in diretta Tv anche su Sky Sport e live in streaming su NOW Tv e Sky Go.

Alle 20.45, si gioca anche negli altri due raggruppamenti: il Padova di Vincenzo Torrente va a far visita alla Pergolettese, per tenere il passo della capolista Mantova e agganciare nuovamente il primato. Nel girone B, la matricola Pineto tenterà il “colpaccio” in casa dell’ambiziosa Recanatese, trascinata da Alessandro Sbaffo.

Grande attesa nel gruppo C per il confronto tra Taranto e Casertana: due filosofie differenti, con il pragmatismo di Eziolino Capuano che si opporrà al gioco zemaniano di Vincenzo Cangelosi. Al “Vigorito”, in contemporanea, riflettori puntati sul Benevento di Matteo Andreoletti, che non può sbagliare contro il Monterosi di Roberto Taurino, fanalino di coda del girone.

Ecco il programma di oggi in Serie C, gli orari di tutte le partite: