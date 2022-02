26-02-2022 21:58

Questi i risultati odierni della ventinovesima giornata della Serie C. Girone C: Juve Stabia-Monopoli 0-1, Avellino Catania rinviata per neve, Campobasso-Turris interrotta per neve sull’1-2, Monterosi Tuscia-Picerno 1-1, Catanzaro-Latina 3-1, Fidelis Andria-Taranto 3-0, Potenza-Paganese rinviata per neve, Vibonese-Messina 1-3, Virtus Francavilla-Palermo 2-1, Foggia-Bari 2-2. Bari sempre in testa ma Catanzaro e Francavilla si avvicinano a 4 e a 6 punti.

OMNISPORT