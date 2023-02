Serie C: la Pro Sesto vola in testa, rullo Catanzaro

Nel girone Aa formazione di Andreoletti supera il Pordenone sconfitto ad Arzignano. Calabresi inarrestabili, la Reggiana cade e riapre i giochi nel girone B.

06-02-2023 00:22

La Reggiana si ferma, il Catanzaro no. La Serie C prosegue spedita la propria marcia verso la fine della regular season, distante solo 12 giornate al pari dei verdetti sulle tre promozioni dirette. Per i calabresi prosegue il conto alla rovescia verso il ritorno in Serie B dopo 17 anni: al Ceravolo la Fidelis Andria è travolta 4-0 per la vittoria numero 22 in 26 partite e il provvisorio +11 sul Crotone che ha una partita in meno. Il Pescara umilia il Potenza (5-0) e allunga sul Foggia che pareggia in casa contro la Gelbison. Prima sconfitta per il Messina sotto la gestione Raciti: l’Audace Cerignola passa allo “Scoglio” e avvicina il quarto posto dei Satanelli.

Il girone A ha invece una nuova capolista: fatale al Pordenone la sconfitta per 3-1 ad Arzignano, la squadra di Di Carlo è sorpassata dalla Pro Sesto che vince 2-0 in casa di una Triestina allo sbando e non rianimata neppure dal terzo allenatore della stagione, Augusto Gentilini. I ramarri comunque restano a -1 dal primo posto, perché deludono anche tutte le altre grandi: ko anche il Vicenza, superato 2-0 dalla Pro Patria, unica tra le prime 7 a vincere oltre alla Pro Sesto. Perdono anche Lecco e Renate, mentre la Feralpi non va oltre il pareggio interno contro la Pro Vercelli.

Nel sabato del girone B era invece caduta la Reggiana, sconfitta 2-1 dall’Ancona di super Melchiorri, che rafforza il quarto posto: i granata si fermano dopo sette vittorie di fila e 16 risultati utili consecutivi e Cesena e Entella ne approfittano, portandosi rispettivamente a -4 e -6 dalla capolista grazie al 4-0 sul Siena e il 2-0 alla Fermana. Il Gubbio torna alla vittoria dopo sei partite, in zona playout vince solo l’Olbia che sbanca Fiorenzuola.