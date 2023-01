Serie C: ok Reggiana e Catanzaro, equilibrio nel girone A

15-01-2023 20:21

Terza giornata di ritorno in Serie C e turno favorevole per le tre capolista. Reggiana (B) e Catanzaro (C) vincono in trasferta contro Montevarchi (1-2) e Latina (0-1) e tengono a distanza le rivali: i granata, trascinati da una doppietta di Elvis Kabashi, restano a +4 sul Cesena (1-0 in casa della Torres firmato Adamo) e a +7 sull’Entella, dilagante nell’anticipo in casa del Rimini, travolto 4-1. In caduta libera il Gubbio, che incassa la terza sconfitta consecutiva, 2-1 sul campo dell’Alessandria e avvicinato dall’Ancona, quinto a -1 dopo il successo di Fiorenzuola (emiliani alla quarta sconfitta consecutiva).

Il Catanzaro invece prosegue la propria marcia da record, seppur con un gioco meno dominante rispetto alla prima fase del campionato: Tommaso Biasci firma la 19ª vittoria, quarta consecutiva, e momentaneo +9 sul Crotone, impegnato lunedì sera nel posticipo contro il Pescara terzo. Seconda vittoria consecutiva per il Messina targato Raciti: 3-1 in trasferta contro la Viterbese e laziali agganciati al penultimo posto con la Fidelis Andria nuovo fanalino di coda.

Il girone A si conferma il più equilibrato: nella giornata disputata sabato il Pordenone si fa fermare in casa sullo 0-0 dalla Virtus Verona, ma le insegutrici non ne approfittano. Feralpisalò sconfitta in casa dal rinato Piacenza, galvanizzato dal passaggio di proprietà e alla terza vittoria consecutiva, ma sempre penultimo, va peggio al Vicenza, travolto 3-0 a Lecco dalla squadra di Foschi che accorcia la classifica ed è ora a -1 dalla coppia al secondo posto, una lunghezza davanti al Renate (1-0 alla Pro Vercelli).

In coda vincono anche il Trento, che inguaia il Sangiuliano, e la Triestina, ma il 2-0 al Novara non basta per lasciare l’ultimo posto.