Serie C: Padova e Bari da sole in vetta, flop Palermo

Prosegue la marcia del Padova. La squadra di Pavanel resta da sola in vetta al girone A grazie ai gol dei difensori: Valentini e Monaco firmano la vittoria in rimonta sul campo della Pro Patria e il resto lo fa il Trento che ferma la Pro Vercelli. I biancoscudati, considerando anche il pareggio del Pisa contro il Parma in Serie B, restano quindi gli unici a punteggio pieno tra i professionistici insieme al Napoli.

L’Albinoleffe aggancia i piemontesi al secondo posto, ancora sconfitta la Juventus Under 23, mentre vola il Renate alla terza vittoria consecutiva: per Cevoli dieci punti in quattro partite dopo essere subentrato a Parravicini.

Nel girone B terzetto in testa: il Pescara frena in casa e viene raggiunto dalla coppia Reggiana-Cesena. Pesante in particolare il successo dei granata sul campo del Siena di Alberto Gilardino, nella rivincita dell’infuocata semifinale playoff del 2018. Bene l’Ancona, prima sconfitta per il Modena di Tesser, piegato in casa dell’Entella che si rilancia.

Nel C al Bari basta il pareggio casalingo contro la sorprendente Vibonese per trovare il primato solitario grazie alla sconfitta del Monopoli a Francavilla. Deludono ancora Foggia e Palermo, prime vittorie per Avellino e Fidelis Andria.

Risultati 5ª giornata Serie C:

Girone A

Feralpisalò-Juventus U23 3-2

Fiorenzuola-Seregno 2-3

Giana Erminio-Albinoleffe 0-1

Legnago-Sudtirol sospesa

Mantova-Piacenza 2-1

Pergolettese-Virtus Verona 2-2

Pro Patria-Padova 1-2

Pro Vercelli-Trento 1-1

Renate-Pro Sesto 3-0

Triestina-Lecco 2-0

Girone B

Ancona-Lucchese 2-1

Carrarese-Fermana 1-0

Grosseto-Gubbio 1-1

Modena-Virtus Entella 1-2

Olbia-Cesena 0-1

Pescara-Viterbese 1-1

Pontedera-Montevarchi 3-0

Siena-Reggiana 0-2

Teramo-Imolese 0-1

Vis Pesaro-Pistoiese 0-2

Girone C

Avellino-Potenza 1-0

Bari-Paganese 1-1

Campobasso-Fidelis Andria 1-3

Catanzaro-Catania lunedì ore 21

Foggia-Juve Stabia 1-1

Monterosi-Palermo 1-1

Picerno-Messina 2-1

Taranto-Latina 2-0

Vibonese-Turris 1-4

Virtus Francavilla-Monopoli 1-3

