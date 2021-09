Serie C: Padova e Pro Vercelli a punteggio pieno

Con un gol per tempo il Padova liquida la Triestina e rimane a punteggio pieno in vetta alla classifica del girone A di Serie C. Non perde colpi la Pro Vercelli che con lo stesso risultato dei veneti (0-2) si impone fuori casa contro la Juventus U23. Terza vittoria consecutiva per il Lecco che batte il Feralpi Salò 1-0. Crisi Seregno: arriva il terzo ko consecutivo. Il Renate vince 1-0 e inguaia i padroni di casa.

Risultati Girone A

Padova-Triestina 2-0; Piacenza-Pro Patria 1-1; SudTirol-Pergolettese 1-0; Trento-Giana Erminio 1-0; Albinoleffe-Mantova 1-0; Juventus U23-Pro Vercelli 0-2; Lecco-FeralpiSalò 1-0; Seregno-Renate 0-1; Virtus Verona-Legnago Salus 1-1

La vittoria del Pescara a Montevarchi permette agli abruzzesi di godersi il primato in classifica. Il 2-1 maturato soltanto a due minuti dalla fine permette al Pescara di staccare il Siena di Gilardino, fermato sul pareggio (0-0) dall’Imolese al secondo pareggio consecutivo. Fa festa l’Emilia-Romagna: vincono infatti la Reggiana (0-2 a Pistoia), il Cesena (0-1 a Viterbo) e il Modena (0-4 a Fermo).

Risultati Girone B

Ancona Matelica-Pontedera 2-0; Carrarese-Grosseto 2-1; Fermana-Modena 0-4; Imolese-Siena 0-0; Lucchese-Olbia 2-1; Montevarchi-Pescara 1-2; Teramo-Vis Pesaro 1-2; Viterbese-Cesena 0-1

Terza vittoria consecutiva per il Bari che espugnando Catania (al secondo ko di fila) 2-1 si trova momentaneamente in vetta alla classifica del girone C. Questa sera il Monopoli, in caso di vittoria ha però la possibilità di superare i galletti e rimanere a punteggio pieno. L’ostacolo si chiama Avellino al momento fermo a quota 3 dopo tre pareggi consecutivi. Tra le prime sei l’unica a perdere è il Taranto che si ferma contro la Paganese 2-1. Dopo due sconfitte consecutive, tornano a fare un punto i tre fanalini di coda ovvero Andria, Vibonese e Monterosi Tuscia.

Risultati Girone C

Messina-Virtus Francavilla 1-0; Catania-Bari 1-2; Latina-Foggia 1-1; Paganese-Taranto 2-1; Palermo-Catanzaro 0-0; Potenza-Monterosi Tuscia 1-1; Turris-Picerno 0-1; Fidelis Andria-Vibonese 1-1

OMNISPORT | 20-09-2021 10:56