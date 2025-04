Serie C, vincono Padova e Vicenza: la promozione in B si decide Lumezzane. L’Avellino ci prova in una Potenza blindata

Resta aperto il discorso promozione nel girone A di Serie C, la squadra di Andreoletti vince con l'Union Clodiense e avvicina la Cadetteria: con il Lumezzane basta un punto

Padova e Vicenza costrette a una Pasqua con il fiato sospeso. Le due contenti al titolo nel girone A di Serie C, che vale anche la promozione diretta in Serie B, vincono e rimandano ogni verdetto all’ultimo turno di campionato. Domani, a Potenza contro il Sorrento, tocca all’Avellino provare ad archiviare anzitempo la pratica e tornare in Cadetteria.

Festa promozione rinviata

Ancora nulla di fatto. La promozione in Serie B nel girone A di Serie C resta in bilico. In serata, infatti, il Padova chiama e il Vicenza risponde. In uno stadio Euganeo vestito a festa, la squadra di Matteo Andreoletti supera 2-1 l’Union Clodiense grazie alle reti di Villa e di Perrotta, di Serena il gol ospite. Il Vicenza vince di misura contro la Triestina grazie al gol di Talarico al tramonto del primo tempo e tiene a tiro il primato dei biancoscudati, ancora avanti di due lunghezze.

Si decide tutto a Lumezzane

Si deciderà, dunque, tutto al fotofinish venerdì 25 aprile dalle 16.30. In virtù degli scontri diretti, al Padova servirà uscire con almeno un punto dalla trasferta a Lumezzane per essere promosso in Serie B. Dovrà, invece, necessariamente vincere e sperare in una caduta delle capolista, il Vicenza di Stefano Vecchi, che andrà a Trento.

All’Avellino basta un punto

Domani, nel girone C, prova a completare la propria missione l’Avellino, che nel suo primo match point per la Serie B sfida il Sorrento in una Potenza blindata, vista l’accesa rivalità tra i tifosi irpini e quelli potentini. Alto il livello di attenzione delle Forze dell’ordine. Dopo i risultati di settimana scorsa, con il ko interno dell’Audace Cerignola a Benevento, ai Lupi di Raffaele Biancolino è sufficiente un pareggio per dare il via ai festeggiamenti.