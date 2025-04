Dove si gioca Sorrento-Avellino? Potenza e Frosinone no per motivi di sicurezza. Stadio e città: le opzioni

I biancoverdi sono a un solo punto dal ritorno in Serie B. Resta appesa a un filo la decisione sul possibile stadio del match tra Sorrento e Avellino: sarà campo neutro

L’Avellino è a un solo passo dal ritorno in Serie B. La vittoria di misura sul Monopoli e la concatenata sconfitta dell’Audace Cerignola (principale antagonista dei lupi biancoverdi) tra le mura amiche contro il Benevento, hanno permesso alla squadra di Raffaele Biancolino di portarsi a un punto da blindare il primo posto e tornare in grande stile nel campionato cadetto. Tra sogni e festeggiamenti che si possono già realizzare sabato 19 aprile contro il Sorrento, c’è preoccupazione però da capire dove si potrebbe giocare il derby campano visto che il Sorrento da ormai due anni disputa le proprie partite casalinghe al Viviani di Potenza. Un vero e proprio rebus da sciogliere al più presto e tra esigenze di sicurezza e buon senso diverse piste sono già state escluse.

Potenza, no per motivi di sicurezza

La gara di sabato prossimo (ore 18.30) tra Sorrento e Avellino potrebbe consegnare ai biancoverdi la Promozione in Serie B, dopo sette lunghi anni d’attesa. Al momento, però, resta da individuare un teatro dove poter disputare la partita. Tra le ipotesi, infatti, è stata scartata la città di Potenza per motivi di sicurezza. A pesare sono gli scontri avvenuti il 10 novembre tra i tifosi del Potenza e quelli dell’Avellino, quando un agente rimase ferito. Alla luce di questo precedente, la posizione del Prefetto del capoluogo lucano non è cambiata in quanto non sembrano esserci le condizioni necessarie per poter ospitare una partita di così importanza (la Questura, infatti, avrebbe anche messo in preventivo eventuali festeggiamenti dei biancoverdi).

Posizione presa anche dagli stessi tifosi del Potenza che nelle ultime ore, nei pressi dello stadio Viviani, avrebbero appeso uno striscione eloquente: “A Potenza non si festeggia”. Messaggio chiaro rivolto sia alla proprietà di Donato Macchia sia alla società irpina.

Lo Stirpe, la seconda pista sondata

L’alternativa più plausibile sembra essere proprio lo Stadio Stirpe di Frosinone. Ad aprire a questa direzione è stato il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che nel corso di un evento in Irpinia, ha affrontato il tema legato alla sicurezza per questa gara. “Mi hanno già informato che esiste questo problema. Credo che i tecnici del Viminale ci stiano già lavorando. Sarà importante riuscire a trovare il punto di equilibrio tra il garantire, come è doveroso che sia, non solo perché l’Avellino, l’avremmo fatto con qualsiasi altra squadra, la possibilità di assistere alla partita e quindi anche poi eventualmente di gioire, se questa partita sarà determinante per gli esiti che tutti speriamo.

Un campo neutro non è da escludere”. Allo stesso modo, il tecnico Raffaele Biancolino, secondo quanto riportato da tuttoavellino.it, avrebbe già lanciato l’allarme sulla questione stadio nel post gara contro il Monopoli. “Mi auguro che chi decida per la gara con il Sorrento lo faccia bene. Trattenere tutta questa gente, che può festeggiare dopo tanti anni, sarebbe la sconfitta dello sport. Bisogna dare la possibilità a un popolo di poter festeggiare, magari anche in un altro stadio. Altrimenti non è più sport”.

Cava de’ Tirreni e Campobasso restano sullo sfondo

Infine, resta in piedi anche il sentiero che porta a Cava de’ Tirreni. Se non ci dovessero essere le condizioni necessarie per Potenza e Frosinone, ecco che potrebbe tornare in gioco lo stadio della Cavese. (7.000 posti a sedere). Non è da escludere nemmeno l’Antonio Molinari di Campobasso, con una capienza ridotta che si aggira intorno ai 7.500 spettatori.

Insomma l’ultima parola spetterà al CASMS (comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive), che già in giornata dovrebbe emettere una decisione finale. Ma il tempo stringe e i tifosi dei biancoverdi non vedono l’ora di conoscere quale città ospiterà la possibile festa Promozione dell’Avellino.