Serie C, pareggi interni per Livorno e Bari

La seconda giornata di Serie C vede i pareggi, un po’ a sorpresa, di Livorno e Bari: i labronici non vanno oltre il 2-2 contro il Lecco, i pugliesi fanno 1-1 contro il Teramo. Ternana travolgente in trasferta, è in testa nel Girone C.

GIRONE A

Giana Erminio-Juve U23 1-2

Livorno-Lecco 2-2

Como-Pistoiese 1-0

Alessandria-Olbia 4-1

Grosseto-Renate 0-1

Pontedera-Piacenza 1-0

Pro Sesto-Carrarese 0-1

Novara-Lucchese 3-0

Pergolettese-Albinoleffe 2-1

ProPatria-ProVercelli 1-1

GIRONE B

Matelica-Feralpisalò 3-1

Fano-Padova 1-1

Cesena-Triestina 0-2

Modena-Vis Pesaro 3-1

Sudtirol-Fermana 3-0

Imolese-V.Verona 1-1

Legnago-Ravenna 1-0

Mantova-Carpi 1-2

Samb.-Gubbio 2-1

Arezzo-Perugia lunedì

GIRONE C

Paganese-Ternana 0-3

Viterbese-Avellino 0-1

Bari-Teramo 1-1

Monopoli-Catania 0-1

Palermo-Potenza rinviata

Turris-Francavilla 1-0

Vibonese-JuveStabia 0-1

Catanzaro-Trapani non disputata

Casertana-Foggia rinviata

Bisceglie-Cavese rinviata

