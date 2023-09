Serie C, partenza sprint del Crotone, dove vedere i big-match di stasera e domani in Tv

Ieri le prime partite della terza serie. Menù ricco anche oggi e domani con l'entrata in scena delle seconde squadre di Juventus e Atalanta

02-09-2023 09:38

Si dice che l’attesa amplifichi il piacere ma quella per la Serie C è stata davvero bella lunga. Ieri finalmente c’è stato il fischio d’inizio della prima giornata del terzo campionato nazionale, un turno che verrà distribuito su quattro giorni in linea con le esigenze televisive. Il match clou è stato indubbiamente quello del Massimino tra Catania e Crotone ma tra oggi e domani avremo di che guardare davanti alla TV dato il ricco menù offerto dalla competizione. Andiamo a scoprirlo insieme nel dettaglio.

Le partite giocate ieri: Crotone corsaro, vola la Carrarese

Impatto duro per il Catania, desideroso di festeggiare il suo ritorno tra i protagonisti. Davanti al pubblico delle grandi occasioni, sotto lo sguardo anche del presidente di Lega Matteo Marani, i rossoblù hanno infatti perso all’esordio contro il Crotone grazie alla rete di Alessio Tribuzzi al 66esimo minuto. Sfortunati gli etnei, con due legni colpiti.

Colpaccio esterno pure per l’Arezzo che ha vinto 2-1 a Rimini con i gol di Gucci e Iori ai quali ha provato a porre rimedio inutilmente Cherubini. Bene Pontedera e Carrarese che hanno superato piuttosto agevolmente i test rispettivamente contro Sestri Levante e Fermana. Il Giugliano ha portato a casa il derby tutto campano con il Sorrento. Pareggi, infine, tra Lucchese e Perugia e tra Gubbio e Pineto.

Le partite di oggi: in campo la Juve Next Gen

Anche oggi la serata è piuttosto calda. Partiamo con la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla che esordirà in trasferta a Pescara alle 20:45 nel Girone B. Affascina il confronto tra i bianconeri e Zdenek Zeman, ancor di più dopo gli screzi del passato. Stesso orario pure per le altre gare, con l’Avellino che ospita il Latina presso lo stadio Partenio-Adriano Lombardi ne Girone C caratterizzato dalle squadre del Sud.

Gli irpini vogliono fare un campionato importante, specialmente dopo il mercato condotto in estate mentre i laziali partono con il sogno play-off. Altra candidata alla promozione è la SPAL che affronta la Vis Pesaro (Girone B).

Pescara – Juventus U23 2 settembre ore 20.45 (Girone B)

Avellino – Latina 2 settembre ore 20.45 (Girone C)

SPAL – Vis Pesaro 2 settembre ore 20.45 (Girone B)

Audace Cerignola – Messina 2 settembre ore 20.45 (Girone C)

Recanatese – Torres 2 settembre ore 20.45 (Girone B)

Le partite di domani: esordio assoluto per la giovane Atalanta

Con i giovani l’Atalanta ci ha sempre saputo fare. Adesso ha un’arma in più per poterli far crescere nella maniera migliore possibile è la Serie C attraverso la sua seconda squadra. Tutto pronto per l’esordio della Dea baby che giocherà domani pomeriggio alle 16.15 contro la Virtus Verona.

In serata toccherà invece al Benevento, fresco di retrocessione, che ripartirà per un’ulteriore scalata dalla trasferta con la Turris. In Puglia si gioca un’altra sfida di assoluto rilievo come il derby tra Taranto e Foggia: rivalità a gogo per una partita che mette in palio qualcosa in più dei canonici 3 punti.

Pro Patria – Giana Erminio 3 settembre ore 16.15 (Girone A)

Atalanta Bergamasca Calcio – Virtus Verona 3 settembre ore 16.15 (Girone A)

Legnago – Arzignano Valcampo 3 settembre ore 16.15 (Girone A)

Taranto– Foggia 3 settembre ore 20.45 (Girone C)

Virtus Francavilla – AZ Picerno 3 settembre ore 20.45 (Girone C)

Turris-Benevento 3 settembre ore 20.45 (Girone C)

Potenza-Brindisi 3 settembre ore 20.45 (Girone C)

Olbia-Cesena 3 settembre ore 20.45 (Girone B)

Dove vedere la Serie C in tv e in streaming

Sky trasmetterà in esclusiva 1143 partite e 48 in co-esclusiva. Il presidente Marani ha sugellato la partnership con la paytv cambiando il nome del campionato in Serie C NOW. L’accordo sarà valido anche per la stagione 2024-2025 e sarà possibile seguire i match sia via satellitare sia in streaming su Sky Go o Now Tv.