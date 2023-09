Serie C: stasera il via, domani Zeman sfida la Juve: dove vedere le gare in tv e streaming

Si apre il sipario sulla prima giornata di Serie C con vari big match e partite delicate: il programma, le date, gli orari e come seguire tutte le sfide

01-09-2023 11:10

Dopo un’estate passata nelle aule dei Tribunali, ora in Serie C è pronto a parlare il campo. Il campionato prenderà il via stasera 1 settembre con gli anticipi del girone B e due partite del gruppo C. Tante le novità, a partire dall’Atalanta U23 che esordirà domenica 3 settembre contro la Virtus Verona, una delle protagoniste della passata stagione. La Juve Next Gen ha dovuto cambiare girone dopo l’ingresso della Dea e i bianconeri affronteranno subito una big, il Pescara di Zeman, una sfida mai banale.

Serie C, il focus sul primo turno di campionato

La Serie C è un campionato molto dinamico che può cambiare copione ogni domenica. Poche squadre partono con il favore del pronostico, come ad esempio il Catania, ma i pericoli sono dietro l’angolo. I siciliani si sono rinforzati dopo la promozione dalla Serie D, ma il loro inizio di stagione non sarà morbido, visto il big match contro il Crotone. La retrocessa Spal ospiterà la Vis Pesaro, il Perugia andrà sul campo della Lucchese e il Benevento se la vedrà con la Turris. Nel girone C ad illuminare la giornata sarà il derby tra il Taranto e il Foggia allo “Iacovone”.

Serie C, le partite della prima giornata

GIRONE A

Atalanta U23 – Virtus Verona 3 settembre ore 16.15

Legnago Salus – Arzignano V. 3 settembre ore 16.15

Pro Patria – Giana Erminio 3 settembre ore 16.15

Alessandria – Novara 4 settembre ore 20.45

Fiorenzuola – Renate 4 settembre ore 20.45

L.R. Vicenza – Albinoleffe 4 settembre ore 20.45

Mantova – Padova 4 settembre ore 20.45

Pergolettese – Pro Sesto 4 settembre ore 20.45

Pro Vercelli – Lumezzane 4 settembre ore 20.45

Triestina – Trento 4 settembre ore 20.45

GIRONE B

Carrarese – Fermana 1 settembre ore 20.45

Gubbio – Pineto 1 settembre ore 20.45

Lucchese – Perugia 1 settembre ore 20.45

Pontedera – Sestri Levante 1 settembre ore 20.45

Rimini – Arezzo 1 settembre ore 20.45

Pescara – Juventus Next Gen 2 settembre ore 20.45

Recanatese – Torres 2 settembre ore 20.45

SPAL – Vis Pesaro 2 settembre ore 20.45

Virtus Entella – Ancona 2 settembre ore 20.45

Olbia – Cesena 3 settembre ore 20.45

GIRONE C

Catania – Crotone 1 settembre ore 19.45

Giugliano – Sorrento 1 settembre ore 20.45

Avellino – Latina 2 settembre ore 20.45

Audace Cerignola – ACR Messina 2 settembre ore 20.45

Casertana – Monopoli 3 settembre ore 16.15

Monterosi Tuscia – Juve Stabia 3 settembre ore 20.45

Potenza – Brindisi 3 settembre ore 20.45

Taranto – Foggia 3 settembre ore 20.45

Turris – Benevento 3 settembre ore 20.45

Virtus Francavilla – Picerno 3 settembre ore 20.45

Dove vedere la Serie C in tv e in streaming

Sky trasmetterà in esclusiva 1143 partite e 48 in co-esclusiva. Il presidente Marani ha sugellato la partnership con la paytv cambiando il nome del campionato in Serie C NOW. L’accordo sarà valido anche per la stagione 2024-2025 e sarà possibile seguire i match sia via satellitare sia in streaming su Sky Go o Now Tv.