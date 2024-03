Serie C: si parte con Perugia-Ancona, i big-match della 31esima giornata e dove vederli in tv

La Serie C entra nel vivo della competizione con le partite della 31esima giornata: la programmazione, gli orari e il palinsesto televisivo

09-03-2024 11:53

Si apre il sipario sul 31° turno di Serie C con partite delicate e che potranno segnare una strada in vista dei playoff. I punti in palio diventano sempre più importanti e molte squadre saranno chiamate a una risposta, dopo un momento di flessione. Soprattutto il Pescara, senza Zeman e al centro di contestazioni societarie. Nel girone C il Taranto di Capuano deve reagire dopo la penalizzazione di quattro punti e lo potrà fare contro la capolista Juve Stabia. Nel gruppo A invece prosegue la lotta a distanza tra Padova e Mantova.

Il Pescara ospita la Carrarese, Capuano sfida la Juve Stabia

Ad aprire le danze della prossima giornata di Serie C ci penserà il Perugia, che dovrà riscattarsi dopo il 5-0 subito contro l’Entella. I biancorossi ospiteranno l’Ancona, che ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda. In campo anche la capolista Mantova contro la Pergolettese per continuare a tenere a distanza il Padova, che sarà impegnato con la Giana Erminio. Il 32° turno entrerà nel vivo con la sfida di alta classifica tra il Pescara (in crisi) e la Carrarese.

La Juventus Next Gen se la vedrà invece contro il Pontedera, dopo la grande prestazione di Olbia. Tra i posticipi del lunedì, la dominatrice Cesena affronterà il Gubbio. Partita ostica per la Juve Stabia contro il Taranto di Eziolino Capuano che ha appena subito una penalizzazione di 4 punti in classifica per violazioni amministrative.

Serie C, la programmazione della 31esima

SABATO 9 MARZO – ORE 16.15

Pergolettese-Mantova, in diretta su Sky Sport 254

in diretta su Sky Sport 254 Perugia-Ancona , in diretta su Sky Sport 255

, in diretta su Sky Sport 255 Trento-Virtus Verona, in diretta su Sky Sport 256

SABATO 9 MARZO – ORE 18.30

Lumezzane-Pro Patria, in diretta su Sky Sport 252

in diretta su Sky Sport 252 Pro Vercelli-Legnago Salus, in diretta su Sky Sport 253

DOMENICA 10 MARZO – ORE 14

Torres-Virtus Entella , in diretta su Sky Sport 252

, in diretta su Sky Sport 252 Spal-Rimini, in diretta su Sky Sport 253

in diretta su Sky Sport 253 Lucchese-Olbia , in diretta su Sky Sport 254

, in diretta su Sky Sport 254 Brindisi-Giugliano, in diretta su Sky Sport 255

DOMENICA 10 MARZO – ORE 16.15

Giana Erminio-Padova , in diretta su Sky Sport 253

, in diretta su Sky Sport 253 Catania-Potenza, in diretta su Sky Sport 254

DOMENICA 10 MARZO – ORE 18.30

Benevento-ACR Messina, in diretta su Sky Sport 251

in diretta su Sky Sport 251 Pescara-Carrarese, in diretta su Sky Sport 252

in diretta su Sky Sport 252 Juventus Next Gen-Pontedera , in diretta su Sky Sport 253

, in diretta su Sky Sport 253 Arezzo-Vis Pesaro, in diretta su Sky Sport 254

in diretta su Sky Sport 254 Triestina-Alessandria , in diretta su Sky Sport 255

, in diretta su Sky Sport 255 Albinoleffe-Novara, in diretta su Sky Sport 256

DOMENICA 10 MARZO – ORE 20.45

L.R. Vicenza-Arzignano V ., in diretta su Sky Sport 251

., in diretta su Sky Sport 251 Crotone-Latina , in diretta su Sky Sport 252

, in diretta su Sky Sport 252 Sorrento-Foggia , in diretta su Sky Sport 253

, in diretta su Sky Sport 253 Audace Cerignola-Monopoli , in diretta su Sky Sport 254

, in diretta su Sky Sport 254 Fermana-Pineto, in diretta su Sky Sport 255

in diretta su Sky Sport 255 Virtus Francavilla-Avellino, in diretta su Sky Sport 256

LUNEDÌ 11 MARZO – ORE 20.30

Cesena-Gubbio, in diretta su Sky Sport 252

LUNEDÌ 11 MARZO – ORE 20.45

Juve Stabia-Taranto, in diretta su Sky Sport 253

in diretta su Sky Sport 253 Fiorenzuola-Atalanta U23 , in diretta su Sky Sport 254

, in diretta su Sky Sport 254 Renate-Pro Sesto , in diretta su Sky Sport 255

, in diretta su Sky Sport 255 Sestri Levante-Recanatese, in diretta su Sky Sport 256

in diretta su Sky Sport 256 Picerno-Monterosi Tuscia, in diretta su Sky Sport 257

in diretta su Sky Sport 257 Turris-Casertana, in diretta su Sky Sport 258

Dove vedere la Serie C in tv e in streaming

