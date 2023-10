Serie C: Virtus Verona-Mantova accende il campionato, il programma completo e dove vederlo in tv

In arrivo un weekend di partite da non perdere: i big match in programma nei gironi A, B e C, spicca il confronto tra primi e terzi nel girone A

28-10-2023 16:29

Che il giornalismo sarebbe stato la mia vita l’ho capito in terza elementare, quando presi molto seriamente la realizzazione del giornalino di classe. Il sogno ha superato ogni immaginazione quando sono entrato negli stadi che vedevo in tv per intervistare idoli e futuri campioni. Il calcio è perfetta metafora di vita. Raccontarlo, dopo averlo reso il mio lavoro, è un privilegio.

Virtus Verona-Mantova è il piatto forte dell’undicesima giornata del girone A di Serie C. La sfida tra i veneti terzi in condominio con la Triestina e i lombardi, al comando della classifica, con tre punti di vantaggio sui dirimpettai, è una partita da non perdere. Calcio d’inizio alle 16:15 allo centro sportivo “Gavagnin-Sinibaldo Nocini”.

Non meno affascinante è, però, il derby tra il Vicenza ottavo e il Padova secondo. Le gerarchie vanno delineandosi ed è in arrivo un fine settimana infuocato per gli appassionati di calcio che potranno trovare un’ampia scelta di gare di Lega Pro da vedere nel fine settimana.

Serie C, girone A: la Triestina di Tessero vuole tenere il passo

Nel girone A in campo alle 16:15 anche Albinoleffe-Arzignano Vlachiampo e Pro Vercelli-Pro Patria. Un altro blocco di partite è in programma alle 18:30: la Triestina di Tesser, terza, ospiterà il Fiorenzuola; la Giana Erminio la Pro Sesto; la Pergolettese il Legnago Salus. Il Novara farà, invece, visita al Renate; l’Alessandria al Trento. Giù il sipario alle 20:45 con Lumezzane-Atalanta Under 23.

Serie C, girone B: Torres-Spal e Cesena-Carrarese i big match

Tra domenica e lunedì le partite del girone B di Serie C. Domani la Juventus Next Gen aprirà le danze ospitando l’Olbia al “Moccagatta” di Alessandria. Appuntamento alle 14 quando si giocherà anche una delle gare più attese della giornata, quella tra la capolista Torres e la Spal. Alle 18:30 il Pescara di Zeman, con sei punti di ritardo dalla vetta, potrà giocare conoscendo il risultato dei sardi allo stadio “Adriatico Giovanni Cornacchia” contro la Recanatese.

Alle 20:45 due derby: quello marchigiano tra Fermana e Ancona e quello toscano tra Lucchese e Pontedera. Lunedì completeranno il quadro Arezzo-Gubbio; Cesena-Carrarese (da non perdere); Perugia-Entella; Sestri Levante-Rimini e Vis Pesaro-Pineto.

Serie C, girone C: Catania-Avellino in diretta su Rai 2

Catania-Avellino è la partitissima nel girone C di Serie C: domani, alle 16, sarà la prima partita di Serie C trasmessa in diretta su Rai 2. I biancoverdi, rigenerati dalla cura Pazienza, vanno a caccia dalla quinta vittoria consecutiva, gli etnei di tre punti per rilanciarsi e puntellare la panchina scricchiolante di Tabbiani. Ad aprire le danze sarà Crotone-Messina (ore 14).

Sempre domani, alle 16:15, occhi puntati su Sorrento-Monterosi Tuscia, Audace Cerignola-Casertana, Juve Stabia-Latina, Picerno-Foggia e Turris-Giugliano. Alle 20:45 le ultime tre partite dell’undicesimo turno del girone C: Brindisi-Monopoli, Virtus Francavilla-Taranto e Benevento-Potenza.

A guidare il raggruppamento è la Juve Stabia con due punti di vantaggio sull’Avellino che divide il secondo posto, a quota 19 punti, con il Benevento. Antipasto di quello che sarà il duello che determinerà la squadra che verrà promosso direttamente in B? Non resta che scoprirlo partita dopo partita.

Tutti i match di Serie C sono trasmessi in diretta in tv su Sky Sport, visibile su abbonamento attraverso satellite e digitale terrestre, e in live streaming su Sky Go e Now,