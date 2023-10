Serie C: scivolone Zeman, Juve Stabia ko, l’Avellino ora sogna: cosa è successo ieri

Il campionato di C entra nel vivo con risultati a sorpresa e tante conferme: Montero non riesce a risollevare i bianconeri, Pazienza fa volare i lupi

26-10-2023 12:10

La decima giornata di Serie C entra nel vivo con le partite del girone B e C. Tante le conferme, come la Torres, che continua a macinare risultati e batte anche il Pescara di Zeman. Continua invece il periodo difficile della Juve Next Gen, che non va oltre il pareggio contro il Gubbio. Vola l’Avellino, che approfitta della sconfitta della Juve Stabia e si avvicina a meno due dalla vetta.

La Torres batte anche Zeman, pari Juve Next Gen

Dopo due pareggi di fila, torna alla vittoria la Torres, capolista del girone B di Serie C. La squadra di Greco è ancora imbattuta in campionato e anche contro il Pescara di Zeman impone il suo gioco. Succede tutto nella ripresa: Masala apre le danze, Ruocco raddoppia, poi Merola prova a riaprila, ma i sardi stringono i denti e portano a casa i tre punti. Solo un pari invece per la Next Gen contro il Gubbio, in dieci dal 40′ per il rosso a Casolari. Guerra porta avanti i bianconeri sul finire del primo tempo, poi Spina al 61′ rimette le cose in chiaro.

I ragazzi di Montero non riescono a sfruttare la superiorità numerica. Oltre il danno anche la beffa, con l’espulsione di Comenencia al 90′. Quarta partita senza vittoria per la seconda squadra della Juve. Rivede la luce l’Olbia, che torna al successo contro la Fermana: Ragatzu e Dessena rimontano il gol di Montini.

L’Avellino vince e vede la testa, cade la capolista Juve Stabia

Continua il momento d’oro dell’Avellino grazie alla rete di Ricciardi al 90′: i biancoverdi, in 11 contro 10 dal 30′ dopo il rosso a Krapikas, centrano la quarta vittoria di fila e puntano la testa della classifica. Speranza alimentate dalla sconfitta della Juve Stabia con la Casertana: decisivi Toscano e Calapai, non basta Bellich ai gialloblu. Tumminello con una doppietta trascina il Crotone, che ora può respirare, dopo il momento difficile delle settimane scorse.

Il Catania non riesce a dare continuità ai propri risultati e contro il Monterosi deve accontentarsi di un 1-1: pareggio beffardo, subito al 90′ da Palazzino. I siciliani ad oggi sono fuori dalla zona playoff.

La sorpresa Latina, al terzo posto in classifica, ritrova i tre punti: basta un guizzo di Mastroianni per superare la Virtus Francavilla. Torna a sorridere anche Capuano con il Taranto, che cala il tris contro la Turris. Termina 1-1 la sfida tra il Monopoli e il Picerno.

