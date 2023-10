Serie C Virtus Entella-Cesena rinviata per maltempo. Data e orario del recupero

A causa del maltempo che si è abbattuto su gran parte del Nord Italia e, in particolare, sulla regione Liguria, non si gioca la partita originariamente in programma oggi alle ore 20.45

26-10-2023 17:53

La sfida Virtus Entella-Cesena é stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi. A causa del maltempo che si è abbattuto su gran parte del Nord Italia e, in particolare, sulla regione Liguria, non si giocherà la partita originariamente in programma oggi alle ore 20.45, in occasione del turno infrasettimanale che vale la 10a giornata del campionato di Serie C 2023-24 (girone B).

La gara potrebbe disputarsi a stretto giro, senza procrastinare eccessivamente l’evento: c’è già, infatti, una prima ipotesi per quanto concerne il recupero di Entella-Cesena.

Entella-Cesena rinviata: cosa è successo

Per via dell’allerta arancione diffusa dal Comune di Chiavari in data odierna, é stata rinviato l’attesissimo confronto tra Virtus Entella e Cesena, che avrebbe chiuso in serata il secondo turno infrasettimanale della stagione.

I biancocelesti erano pronti ad ospitare la compagine romagnola allenata da Mimmo Toscano, seconda forza del girone B, (spettacolare il rito propiziatorio dei calciatori di intonare “Romagna Mia” sotto la curva del tifo caldo: ormai un must)ma il pericolo pioggia e il rischio di un’esondazione del fiume Entella, situato proprio nei pressi dello stadio “Comunale”, hanno spinto gli organi competenti ad annullare l’evento odierno.

Il comunicato della Lega Pro

Questo il comunicato con cui la Lega Pro ha formalizzato il rinvio di Entella-Cesena:

La Lega Pro, preso atto della comunicazione del Sindaco della Città di Chiavari – Prot. N. 0053592/2023 del 26.10.2023 con la quale viene data esecuzione a quanto disposto nell’ordinanza sindacale n. 2 del 10 gennaio 2023 – “Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità da attivare in caso di allerta o emergenza meteo-idrogeologica relative ai complessi sportivi pubblici e privati ricadenti nel territorio del Comune di Chiavari”, dispone che la gara Virtus Entella-Cesena, in programma giovedì 26 ottobre 2023 presso lo Stadio “Comunale” di Chiavari (GE), venga rinviata a data da destinarsi.

Quando si recupera Entella-Cesena? Data e orario

Tra tifosi e addetti ai lavori, c’è ora grande curiosità a proposito del giorno e dell’orario del recupero di Entella-Cesena, sfida che chiude il primo quarto di campionato in Serie C. La Lega Pro ha rinviato il match a data da destinarsi e appare complicato ipotizzare un “replay” per la giornata di domani, venerdì 27 ottobre.

Tutti gli indizi, al momento, porterebbero a giovedì 2 novembre, quando saranno trascorsi tre giorni anche dagli incontri dell’11º turno della regular season, con Cesena-Carrarese e Perugia-Entella in scena lunedì 30 ottobre alle ore 20.45.

I recuperi di mercoledì 1 novembre

Mercoledì 1 novembre si recupereranno Brindisi-Catania (ore 16:15) e Taranto-Messina (18:30) nel girone C, mentre giovedì potrebbe toccare a Virtus Entella e Cesena, ad una settimana esatta dalla data inizialmente stabilita. Possibile che la partita si giochi alle 18.30 o alle 20.45, in base alla disponibilità del palinsesto Sky, che detiene i diritti televisivi di tutta la Serie C fino a giugno 2025. La gara sarà visibile live in streaming anche su NOW Tv e Sky Go, ma non in chiaro su Rai Sport.

Peraltro, il calendario di Entella e Cesena consentirebbe la disputa del match nella serata di giovedì, 2 novembre 2023, tra le mura del “Comunale”. Alla 12a, domenica 5 novembre, liguri e romagnoli giocheranno rispettivamente contro Torres e Gubbio, scendendo in campo 72 ore dopo il recupero.

Serie C, 10a giornata: risultati e classifica aggiornata del girone B

Nel girone B di Lega Pro, la 10a giornata si è aperta ieri, mercoledì 25 ottobre, con il pareggio tra Gubbio e Juventus Next Gen, caratterizzato dalle marcature di Guerra e Spina. Espulsi nella ripresa Casolari e Comenencia. Vittoria in rimonta, invece, per l’Olbia, che si aggiudica uno scontro salvezza importantissimo, battendo la Fermana 2-1.

Colpaccio della capolista Torres sul campo del Pescara di Zeman: i ragazzi di Alfonso Greco sono ancora imbattuti in questa stagione, con 9 vittorie e 2 pareggi, tra coppa e campionato. Brusco stop per gli uomini del boemo.

Serie C girone B 10a giornata: risultati e classifica

Ecco i risultati finali della 10a giornata del girone B di Lega Pro:

Gubbio-Juventus Next Gen 1-1

Olbia-Fermana 2-1

Pescara-Torres 1-2

Ancona-Arezzo (ore 18.30)

Carrarese-Pineto

Pontedera-Vis Pesaro

Rimini-Lucchese

SPAL-Sestri Levante

Recanatese-Perugia (ore 20.45)

Entella-Cesena RINV.

Questa la classifica aggiornata del girone B di Serie C:

Torres 26, Cesena* 20, Pescara 20, Perugia* 17, Carrarese* 16, Gubbio 16, Recanatese* 13, Lucchese** 12, Pineto** 12, Entella* 11, Arezzo* 11, Olbia* 11, Pontedera* 10, Vis Pesaro* 9, Ancona* 9, Juventus Next Gen* 8, Sestri Levante* 8, SPAL* 8, Fermana 6, Rimini* 5

*una partita in meno