Clamoroso al Partenio-Lombardi di Avellino, in serie C: il portiere del Monterosi è espulso e i cambi sono finiti, tra i pali ci va il centrocampista Parlati che sventa il rigore del Giugliano e regala la vittoria ai suoi.

12-02-2023 19:09

Eroe per caso. Il Monterosi vince in casa del Giugliano in serie C (2-0 il finale) e ringrazia la prodezza di Samuele Parlati, bravo a neutralizzare il rigore del possibile 1-1 dei campani al 94′. Portiere? No, centrocampista. Già, perché Parlati di solito i gol non li sventa, al più li realizza. In porta c’è andato solo perché il titolare, Alia, era appena stato espulso per proteste proprio dopo la concessione del penalty. L’undici laziale aveva esaurito i cambi, quindi qualcuno s’è dovuto ‘sacrificare’. S’è offerto Parlati e gli è andata bene. L’eroe della domenica calcistica è diventato lui.

Giugliano-Monterosi: il miracolo sul rigore

Il 90′ è già scaduto al Partenio-Lombardi di Avellino quando il Giugliano si procura un rigore che scatena le feroci proteste del portiere del Monterosi, Alia. Risultato? Espulso. Il suo posto tra i pali è preso da Parlati, che sceglie di tuffarsi alla sua destra sulla conclusione dal dischetto di Salvemini e riesce addirittura a bloccare la sfera. Non finisce qui, perché poco dopo il portiere per caso blocca un’altra palla velenosa, su conclusione da due passi di un attaccante campano.

Tre punti d’oro per il Monterosi grazie a Parlati

Il Monterosi Tuscia, squadra della provincia di Viterbo, conduceva 1-0 per effetto della rete messa a segno da Costantino. Nel concitato finale arriverà pure un altro gol, messo a segno da Tolomello a porta vuota, mentre i campani erano tutti avanti, portiere (vero) compreso, per cercare disperatamente di agguantare il pari. Risultato: 2-0 per i laziali e tre punti d’oro in classifica, utili a portarsi a quota 30 e a fare un deciso passo avanti verso la salvezza nel girone C di serie C.

Samuele Parlati, professione centrocampista

Domenica scorsa Samuele Parlati aveva compiuto 26 anni: è nato il 5 febbraio 1997 a Gallipoli. Il regalo più bello, a conti fatti, se l’è concesso con una settimana di ritardo. Cresciuto nel Lecce, in carriera il giovane mediano ha vestito le maglie di Ascoli, Paganese, Bisceglie, Fano e Catanzaro. È al Monterosi dall’estate del 2021, in questa stagione ha collezionato 23 presenze in campionato firmando un gol. In totale in Lega Pro vanta 90 presenze e quattro reti. Alle statistiche andrà aggiunto pure il clamoroso rigore parato al Giugliano.