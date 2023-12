Serie C: Zeman si gioca la panchina in Entella-Pescara, domani anche Cesena-Juve

Si apre il sipario sulla sedicesima giornata di Serie C, con tante partite interessanti in programma: le sfide e gli orari dei match di domani

01-12-2023 11:45

“Vietato sbagliare”, il Pescara non può giocare sulla pista di ghiaccio e ha bisogno di cercare equilibrio. Niente più scivoloni, difficilmente saranno tollerati per una piazza che ambisce a risultati di prima classe. Zeman non è di certo un allenatore che ha paura di metterci la faccia e contro l’Entella si giocherà una fetta della stagione. Decisivo il risultato? Non ci sono certezze, ma tanti dubbi, che il boemo può spegnere in un solo modo: con la vittoria.

Pescara in crisi: serve il guizzo di Zeman

A Pescara si respira l’aria di Wall Street, ma non per una crisi economica, ma di risultati. Gli abruzzesi non vincono da cinque giornate e hanno collezionato soltanto un punto nei rispettivi incontri. Troppo poco. La squadra è precipitata al settimo posto in classifica e ha già quindici punti di distanza (con una partita in meno) dalla capolista.

Non saranno tollerati altri rischi e la prossima sfida contro l’Entella potrebbe rivelarsi un bivio fondamentale per prendere la giusta strada in questa stagione di Serie C. I liguri hanno trovato il sorriso grazie alla vittoria esterna contro il Pontedera e saranno un avversario ostico da affrontare. “Dobbiamo cambiare mentalità” – ha detto Zeman. Lo ascolteranno?

Juve, prova del nove contro il Cesena

La Juve Next Gen negli anni ha proposto tante cose buone. Non in questo inizio di stagione. Le difficoltà sono state molte e la squadra di Brambilla non ha ancora trovato continuità. I bianconeri hanno ritrovato i tre punti contro l’Arezzo e adesso saranno chiamati a rispondere presente contro il Cesena, capolista del girone B. La squadra di Toscano non perde dalla prima giornata contro l’Olbia, poi solo risultati positivi: tante vittorie e qualche pareggio.

Un undici molto solido, come dimostrano i quattro clean sheet consecutivi. Un avversario duro. E sarà ancore più difficile affrontarlo senza Hasa, uno dei punti di riferimento del centrocampo. I giovani della Juve di certo non si tireranno indietro. Sono queste le partite in cui dimostrare e bussare anche alla porta di Allegri.

Serie C, il programma e le partite di sabato

Pronti via per la sedicesima giornata di Serie C, con gli anticipi del sabato. Questo il programma delle prime partite dei tre gironi:

GRUPPO A

Pro Patria-Atalanta U23 ore 18.30

Virtus Verona-Triestina ore 18.30

GRUPPO B

Cesena-Juve Next Gen ore 16.15

Virtus Entella-Pescara ore 16.15

Ancona-Pontedera ore 18.30

Carrarese-Recanatese ore 18.30

Gubbio-Spal ore 18.30

Arezzo-Lucchese ore 20.45

GRUPPO C