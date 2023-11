Juve, Allegri spiega perché non si fida del Monza e fa chiarezza su futuro e rapporti coi nuovi dirigenti

Gli esami non finiscono mai: la massima di Eduardo De Filippo è valida anche per Massimiliano Allegri e per la Juventus, che dopo aver affrontato l’Inter è attesa da una nuova insidia. Bianconeri di scena a Monza, contro un avversario di cui il tecnico della Vecchia Signora si fida poco. Per la Juve ci sarebbe di nuovo l’opportunità, vincendo, di riportarsi in vetta alla classifica per due notti, in attesa del big match della capolista Inter sul campo del Napoli.

Perché Allegri tema in modo particolare Palladino e il Monza è presto detto:

Non ha mai perso in casa, l’anno scorso ci ha portato via sei punti e contro di loro non abbiamo fatto neppure un gol . Per noi è una partita importante, dobbiamo dare seguito al pareggio con l’Inter. Danilo e Alex Sandro saranno a disposizione, Locatelli oggi lo valuteremo, ha un problema di dolore. L’altra volta è entrato, ci ha dato una mano, vedremo oggi. Nicolussi Caviglia? Era tanto che non giocava, con l’Inter ha fatto bene. Troveremo qualche soluzione eventualmente lì in mezzo.

Vietato affrontare il match a cuor leggero, dunque:

Non dobbiamo commettere errori di scarsa maturità. Sappiamo quali sono i nostri limiti, il gruppo è coeso e abbiamo una buona classifica, ma nel calcio si sa che come lasci un attimo o giochi una partita inferiore alle tue caratteristiche, rischi di perderla. Mancano sei partite alla fine del girone d’andata, quattro trasferte e due scontri diretti in casa. Il Monza è una squadra molto buona, ben guidata, con buoni giocatori e che ha messo in difficoltà tante altre. Una squadra che fa la differenza in fase difensiva: nelle ultime dieci in tre casi non ha subito gol, in altre sette non più di uno.

Il mio amico Adriano Galliani, a cui adesso do del tu dopo avergli dato del lei per anni, ieri è stato molto carino nei miei confronti. Con Palladino ancora una volta non ha sbagliato l’allenatore, sta facendo molto bene e sono certo che nella sua evoluzione possa solamente crescere, avere un dirigente così esperto al suo fianco non potrà che aiutarlo.