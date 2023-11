Juventus, Allegri pensa all’addio? Ecco perché i tifosi non ci credono

Secondo il Corriere dello Sport Allegri potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione con un anno d'anticipo rispetto alla scandenza del contratto: ecco perché.

28-11-2023 11:00

A sganciare la bomba è il Corriere dello Sport, secondo cui Massimiliano Allegri starebbe valutando l’addio alla Juventus al termine della stagione, con un anno d’anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. In tal senso, potrebbero essere indicative le parole d’amore rivolte da Antonio Conte alla Vecchia Signora prima del derby d’Italia. Però sui social i tifosi non credono più di tanto alla fine del matrimonio con Max.

Perché Allegri potrebbe lasciare la Juve con un anno d’anticipo

Perché rispetto al primo quinquennio di successi, è cambiato il mondo in casa Juve. A partire dalla proprietà, che non sarebbe più così solida come lo era ai tempi dell’era Andrea Agnelli. Ne ha passate tante, Max. Soprattutto per via delle vicende extra-campo. La penalizzazione per la questione plusvalenze, il caso Pogba legato al doping e quello Fagioli per le scommesse, solo per citarne alcune. E, ancora, qualche incidente diplomatico di troppo. Già, Allegri proprio non avrebbe gradito le dichiarazioni d’amore di Conte alla vigilia di un match delicato con in palio la vetta come il derby d’Italia.

Allegri, i risultati sul campo, il mercato e le sirene arabe

C’è poi da considerare anche l’aspetto tecnico. Questa Juve non è e probabilmente non sarà a breve all’altezza della squadra che ha guidato durante la sua prima avventura in bianconero, in cui le stelle abbondavano. Ciò nonostante, con una rosa molto giovane, Allegri è in lotta per lo scudetto e, a gennaio, preferirebbe restare così com’è per tutelare un gruppo divenuto estremamente coeso. Intanto risuonano le sirene arabe. Il Corriere dello Sport scrive che l’Al-Ittihad di Benzema e l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo sarebbero pronti a ricoprirlo d’oro. Ma il quotidiano non esclude che Max possa restare fermo un anno.

Juve, i tifosi non credono nell’addio anticipato di Allegri

I tifosi della Juventus si dividono sul conto di Allegri, ma per la maggior parte il tecnico toscano non andrà via al termine della stagione. “Per me Allegri potrebbe restare altri 20 anni come sir Alex Ferguson” scrive Sabatino su Twitter. “Potrebbe lasciare solo e soltanto se riuscisse a vincere lo scudetto. Altrimenti no” sostiene Michele. “Fake news per destabilizzare la Juventus: Allegri rinnoverà e Conte andrà al Milan” sentenzia Onestà Juventina.