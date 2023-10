Serie C, rivincita Zauli col Crotone, volano Juve Stabia e Benevento: cosa è successo ieri

Nel Girone A vince il Padova capolista, ma il Mantova c'è. Girone C: la Juve Stabia vince anche il derby con la Turris, Zauli si riprende il Crotone

22-10-2023 10:10

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Le gare del sabato di Serie C, valevoli per la nona giornata, hanno visto il Padova capolista del Girone A tornare alla vittoria dopo due pareggi di fila, con il Mantova che non molla la presa. Nel Girone C continua a volare la Juve Stabia, che fa suo il derby con la Turris. Benevento ok a Sorrento.

Serie C, Girone A: il Padova si rialza, il Mantova insegue

Dopo due pareggi di fila il Padova di Vincenzo Torrente piega l’Arzignano in trasferta, confermandosi così in vetta alla classifica del Girone A con 21 punti. A fine primo tempo i padroni di casa restano in dieci per l’espulsione di Casini e i biancorossi ne approfittano con l’uno-due di Bortolussi e Capelli.

Nel finale l’Arzignano accorcia le distanze col rigore di Grandolfo, poi conclude in nove per il rosso a Cariolato. Bene il Mantova, che piega 2-1 il Novara e resta -1 dai biancorossi. La squadra di Possanzini va sotto, ma in zona Cesarini ribalta il match con la clamorosa rimonta griffata Celesia e Giacomelli.

Girone A: tutti gli altri risultati delle gare del sabato

Alla Pro Vercelli basta un gol di Comi al 73′ per avere la meglio sulla Pergolettese e confermarsi ai piani alti della classifica. Scivolone del Renate, che si lascia battere in casa dalla Pro Patria (1-2) perdendo punti preziosi e la possibilità di balzare al terzo posto.

In coda successo importante del Giana Erminio che rifila tre gol a domicilio al Lumezzane agganciandolo a quota 10. Pareggio a reti bianche e un espulso per parte tra AlbinoLeffe e Alessandria: secondo punto in otto partite per i piemontesi.

Girone C: favola Juve Stabia, ma il Benevento c’è

Sei successi e tre pareggi: questo il ruolino di marcia da urlo della Juve Stabia, che si aggiudica il derby con la Turris (2-1) vincendo 2-1 a Torre del Greco. Pronti, via e Vespe subito avanti con Erradi. Poi i padroni di casa restano in dieci in seguito all’espulsione di Miceli poco prima dell’intervallo.

I gialloblù raddoppiano con Mignanelli, poi subiscono la rete di Pugliese e si salvano quando Thiam para un rigore a De Felice. Il Benevento espugna nel finale il campo del Sorrento grazie al sigillo di Bolsius e resta a -3 dalla vetta.

Girone C: tutti gli altri risultati delle gare del sabato

Il Crotone manda al tappeto il Foggia (2-1) e per Lamberto Zauli è un sabato da ricordare. Esonerato nei giorni scorsi dalla società, è stato poi riconfermato alla guida dei calabresi per volontà della squadra, che in campo hanno fornito una risposta importante. Non si ferma la marcia dell’Audace Cerignola che liquida il Latina con un secco 2-0: grazie a questo successo i pugliesi hanno agganciato i laziali al terzo posto (15 punti). Pareggio senza reti tra Giugliano e Potenza.

Il programma delle partite di oggi (domenica 22 ottobre)

GIRONE B

Fermana-Entella ore 14.00

Juventus U23-Perugia

Torres-Pontedera

Gubbio-Olbia ore 16.15

Lucchese-Pescara ore 18.30

Pineto-Cesena

Rimini-Ancona

Vis Pesaro-Recanatese

Sestri Levante-Carrarese Lunedì ore 20.30 (Diretta Rai Sport)

Arezzo-SPAL Lunedì ore 20.45

GIRONE C