Serie C, batticuore Atalanta, Turrini debutto amaro, Monopoli prima gioia: cosa è successo ieri

Tutti i risultati degli anticipi della nona giornata di Lega Pro: vincono anche Trento e Virtus Verona. Solo un pareggio tra Picerno e Messina

21-10-2023 12:48

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

Altro weekend, altro turno di Serie C. Le squadre di Lega Pro affronteranno la nona giornata di campionato, con sei gare che sono andate in scena già nella serata di ieri, venerdì 20 ottobre. Nel girone A, hanno avuto la meglio Atalanta, Trento e Virtus Verona, rispettivamente contro Legnago, Pro Sesto e Fiorenzuola. Tra Triestina e Vicenza, invece, solo un pari a reti inviolate.

Nel girone C, il Monopoli ha calato il tris contro la Virtus Francavilla e il Picerno ha strappato un punto contro il Messina. Sale l’attesa per le altre sfide in programma da oggi, sabato 21 ottobre, fino a lunedì.

I risultati del girone A

L’Atalanta di Modesto ha vinto in extremis contro il Legnago grazie a una rete di Cissè nei minuti di recupero della sfida andata in scena al Comunale di Caravaggio. I nerazzurri, dopo il pareggio nel derby bergamasco contro l’AlbinoLeffe, hanno conquistato tre punti importanti per risalire in classifica e avvicinarsi alla zona playoff.

Stesso risultato anche nella sfida tra Virtus Verona e Fiorenzuola, con i padroni di casa che hanno vinto di misura grazie al gol dagli undici metri di Casarotto. Dunque, esordio amaro per Turrini sulla panchina dei rossoneri, che restano a quota 6 punti in classifica al diciottesimo posto.

Tanti gol invece al Briamasco nella sfida tra Trento e Pro Sesto. Gara entusiasmante con le marcature che si sono concretizzate tutte nella ripresa: prima il vantaggio degli ospiti, poi la rincorsa andata a buon fine da parte dei padroni di casa che chiude la sfida sul 3-1. Dopo la rete di Bruschi a favore dei biancocelesti, Attys, Vetturini e Petrovic hanno ribaltato il risultato conquistando tre punti preziosi dopo un periodo opaco.

Infine, si dividono la posta in palio la Triestina e il Vicenza, che non sono andati oltre lo 0-0 al Nereo Rocco. Gli uomini di Diana non hanno sfruttato al meglio la superiorità numerica dopo l’espulsione di Vallocchia nel primo tempo e non si sono riscattati dopo i due ko consecutivi.

I risultati del girone C

Solo quattro squadre sono scese in campo, con il Monopoli che ha calato il tris contro la Virtus Francavilla e ha festeggiato i primi tre punti in campionato. La doppietta di Santaniello e la rete di Starita hanno ribaltato il trend negativo della squadra di Tomei proprio in occasione del derby pugliese salendo così a quota 7 punti in classifica.

Invece, la gara tra Picerno e Messina è terminata con il risultato finale di 1-1: al gol di Murano ha risposto dopo cinque minuti Emmausso che ha spiazzato Summa dal dischetto.

Le gare di oggi sabato 21 ottobre

Nella giornata di oggi, sabato 21 ottobre, si chiuderà la nona giornata nel girone A di Serie C. Saranno tre le sfide che si disputeranno a partire dalle 16:15. Alle 18:30, invece, match tra Mantova e Novara, mentre alle 20:45 si sfideranno AlbinoLeffe-Alessandria e Arzignano-Padova.

Spazio anche a cinque gare del girone C, con il Crotone che ospiterà il Foggia e il Benevento atteso al Viviani di Potenza per affrontare il Sorrento. In serata, spazio al derby campano tra Turris e Juve Stabia.

Di seguito, il calendario delle sfide di oggi: