Serie C: occhi su Triestina-Vicenza e Turris-Juve Stabia, il programma della 9a giornata

Il Pescara di Zeman deve ritrovare se stesso contro la Lucchese, a Mantova, invece, attesa per l'esordio di Giacomo Gattuso sulla panchina del Novara

20-10-2023 12:43

Ho conseguito la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione e la Laurea Magistrale in Corporate Communication e Media presso l'Università degli Studi di Salerno. Giornalista pubblicista dal 30 settembre 2020, seguo, pratico e mastico calcio da sempre. Da agosto 2021 anche speaker radiofonico.

Si apre oggi la 9a giornata del campionato di Lega Pro 2023-24. Quattro anticipi nel girone A, due nel raggruppamento centro-meridionale, con un occhio al prossimo turno infrasettimanale, che potrebbe condizionare le scelte di formazione di tutti gli allenatori. Di seguito tutte le info utili per vedere le partite in diretta Tv e streaming online, con Triestina-Vicenza e il derby Turris-Juve Stabia che rappresenteranno inevitabilmente le gare di cartello del weekend.

Serie C, 9a giornata: il programma completo, dove vedere le partite in diretta Tv

Fase importante del campionato di Serie C, con i punti che iniziano a pesare e le classifiche che cominciano inevitabilmente a delinearsi, dopo uno “start” piuttosto interlocutorio in tutti e tre i gironi. Archiviata l’8a giornata, le telecamere di Sky si accendono nuovamente sui campi della Lega Pro: sei anticipi del venerdì, tra Nord e Sud, con il programma del gruppo B che si svilupperà soltanto tra domenica e lunedì.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta Tv sui canali Sky Calcio e live in streaming online su Sky Go e NOW Tv, con abbonamento a parte per quanto concerne la seconda piattaforma, che rappresenta anche il title sponsor della regular season 2023-24. Contenuti esclusivi, con contributi pre e post gara, dalla regular season al percorso che porterà a playoff e playout.

Aggiornamenti in tempo reale su risultato e marcatori degli incontri tramite i canali social ufficiali delle squadre interessate, senza dimenticare l’unico match visibile in diretta Tv in chiaro su Rai Sport: si tratta di Sestri Levante-Carrarese, con i corsari liguri che giocano in casa proprio allo “Stadio dei Marmi” di Carrara, vista la mancata concessione del “Comunale” di Chiavari. Calcio d’inizio previsto per lunedì 23 ottobre alle ore 20.30.

GIRONE A

Atalanta U23-Legnago Salus Venerdì ore 20.45

Trento-Pro Sesto

Triestina-Vicenza

V. Verona-Fiorenzuola

Lumezzane-Giana Erminio Sabato ore 16.15

Pro Vercelli-Pergolettese

Renate-Pro Patria

Mantova-Novara Sabato ore 18.30

Albinoleffe-Alessandria Sabato ore 20.45

Arzignano-Padova

GIRONE B

Fermana-Entella Domenica ore 14.00

Juventus U23-Perugia

Torres-Pontedera

Gubbio-Olbia Domenica ore 16.15

Lucchese-Pescara Domenica ore 18.30

Pineto-Cesena

Rimini-Ancona

Vis Pesaro-Recanatese

Sestri Levante-Carrarese Lunedì ore 20.30 (Diretta Rai Sport)

Arezzo-SPAL Lunedì ore 20.45

GIRONE C

Monopoli-V. Francavilla Venerdì ore 20.45

Picerno-Messina

A. Cerignola-Latina Sabato ore 18.30

Crotone-Foggia

Giugliano-Potenza

Sorrento-Benevento

Turris-Juve Stabia Sabato ore 20.45

Brindisi-Casertana Domenica ore 14.00

Catania-Taranto Domenica ore 16.15

Avellino-Monterosi T. Domenica ore 18.30

Serie C, le partite di oggi: riflettori puntati su Triestina-Vicenza

Complice l’imminente turno infrasettimanale, si parte già oggi in Serie C, con sei partite molto interessanti. Dalle ore 20.45, riflettori puntati sul prato dello splendido “Nereo Rocco” di Trieste, dove il Vicenza di Aimo Diana andrà a far visita alla Triestina di Attilio Tesser. Veneti reduci dall’inaspettata sconfitta interna con il Renate, che ha riacceso il malcontento all’interno della tifoseria biancorossa, mentre gli alabardati vengono da quattro risultati utili consecutivi e, in particolare, dal successo casalingo con il Lumezzane.

Scontro stimolante fra Trento e Pro Sesto, appaiate in classifica a quota 9 e in cerca di una precisa identità. Punta ad una maggiore continuità la Virtus Verona di Luigi Fresco, che ospita un Fiorenzuola in grande difficoltà, come testimoniano le ultime tre sconfitte consecutive. Sembra avere meno appeal Albinoleffe-Legnago Salus, che ha già il sapore di sfida salvezza, nonostante l’attuale ruolino di marcia degli ospiti.

Nel girone C, ultima spiaggia per Francesco Tomei sulla panchina del Monopoli: i Gabbiani sfidano una Virtus Francavilla sotto shock dopo l’1-5 incassato domenica scorsa contro il neopromosso Sorrento. Picerno contro Messina è anche Jacopo Murano contro Vincenzo Plescia: il capocannoniere del raggruppamento centro-meridionale, con 8 reti all’attivo, e l’ariete dei peloritani, che si è completamente ritrovato in Sicilia alla corte di Giacomo Modica.

Di seguito le partite in programma oggi alle ore 20.45:

Albinoleffe-Legnago Salus

Trento-Pro Sesto

Triestina-Vicenza

V. Verona-Fiorenzuola

Monopoli-V. Francavilla

Picerno-Messina

Derby e Big Match della 9a giornata di Lega Pro

Non solo Triestina-Vicenza in questo super weekend di Serie C, ma anche l’attesissimo derby campano Turris-Juve Stabia, in scena sabato alle ore 20.45 allo “Stadio Liguori” di Torre del Greco. Rivalità accesissima tra le due tifoserie, con i supporters delle Vespe residenti a Castellammare che non potranno partecipare alla trasferta.

Crotone-Foggia è un test importante soprattutto per i pitagorici, con i calciatori che hanno recentemente salvato mister Lamberto Zauli, opponendosi di fatto all’esonero dell’ex Juventus Next Gen. Il ko di Taranto, però, lo tiene ugualmente sulla graticola. Proprio la squadra di Eziolino Capuano approderà al “Massimino” di Catania per dare continuità a prestazioni e risultati, con Luca Tabbiani che si gioca una fetta di futuro alla guida degli etnei.

Nel gruppo B, il Pescara di Zeman deve ritrovare se stesso contro la Lucchese, con la consapevolezza di avere obiettivi importanti sin da inizio stagione. Occhio alle dirette concorrenti, con la sorpresa Torres e il Cesena di Mimmo Toscano che viaggiano a vele spiegate. A Mantova, invece, l’esordio di Giacomo Gattuso sulla panchina del Novara, all’indomani dell’esonero di un simbolo come Buzzegoli. L’impegno è di quelli probanti.

Questi i big match di giornata: