Serie C: Sudtirol di misura sull'Albinoleffe

01-02-2022 21:11

Pochissimi i gol, solamente 12, e ben quattro 0-0 nelle partite della ventunesima giornata del girone A di Serie C. La stessa capolista Sudtirol ha battuto di misura l’Albinoleffe con un gol di Casiraghi al 67’. Anche il Padova vince 1-0 ma in trasferta contro la Pergolettese e tiene il passo degli altoatesini. Frena in casa in vece il Renate contro il Fiorenzuola.

Questi i risultati: Legnago Salus-Lecco 1-2, Pergolettese-Padova 0-1, Pro Patria-Trento 0-0, Pro Vercelli-Pro Sesto 0-0, Triestina-Juventus U23 0-0, Feralpisalò-Seregno 3-1, Giana Erminio-Mantova 0-2, Piacenza-Virtus Verona 1-0, Renate-Fiorenzuola 0-0, Sudtirol-Albinoleffe 1-0.

OMNISPORT