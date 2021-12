Serie C: Sudtirol fermato dal Covid, il Bari dal Palermo. Reggiana e Modena a braccetto

19-12-2021 20:04

Questi i risultati odierni della diciannovesima giornata della Serie C. Girone A: Renate-Feralpisalò 1-0, Giana Erminio-Fiorenzuola 1-1, Lecco-Pro Sesto 0-0, Legnago Salus-Juventus U23 1-2, Piacenza-Seregno 1-1, Pro Patria-Pergolettese 2-1, Pro Vercelli-Mantova 1-1, Trento-Albinoleffe 0-0, Virtus Verona-Padova 0-0. Girone B: Grosseto-Olbia 0-1, Viterbese-Carrarese 0-0, Ancona Matelica-Vis Pesaro 3-1, Cesena-Siena 1-0, Fermana-Entella 1-1, Gubbio-Montevarchi 1-0, Imolese-Pescara 0-1, Pistoiese-Lucchese 0-0, Pontedera-Modena 1-2, Reggiana-Teramo 5-0. Girone C: Messina-Catania 2-2, Avellino-Foggia 2-2, Catanzaro-Vibonese 1-1, Fidelis Andria-Monopoli 1-2, Latina-Monterosi Tuscia 3-3, Paganese-Turris 1-1, Palermo-Bari 0-0, Potenza-Campobasso 0-1, Taranto-Picerno 2-0, Virtus Francavilla-Juve Stabia 3-0. A causa di nove positivi al Covid-19 il Sudtirol capolista del gruppo A non ha potuto giocare il match con la Triestina ma il Padova gli ha rosicchiato solo un punto dei sei di distacco che aveva ed è anche stato raggiunto dal Brescia. Nel girone B Reggiana e Modena giocano un derby per il primo posto procedendo appaiate, mentre nel girone C il Monopoli va a -7 dal Bari.

OMNISPORT