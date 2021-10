Serie C: vincono Padova e Bari, balzo del Foggia

18-10-2021 11:04

Dopo il sabato dedicato al girone B, con l’Ancona che si è avvicinato alla Reggiana fermata a Grosseto dopo cinque vittorie consecutive, domenica si è giocata la sesta giornata dei gironi A e C di Serie C.

Il Padova torna al successo dopo la sconfitta contro il Lecco: Trento sconfitto e vantaggio che sale a quattro punti sul Sudtirol rallentato dalla Pro Patria, che fa quindi lo scherzetto al proprio ex allenatore Javorcic. Ancora sconfitto l’Albinoleffe, sale la FeralpiSalò, ma attenzione al Renate che in caso di vittoria nel posticipo di lunedì contro la Pro Vercelli potrebbe accomodarsi da solo al secondo posto a -3 dal Padova. Prima vittoria per la Pro Sesto, classifica cortissima sul fondo.

Nel girone C prosegue il volo del Bari: la squadra di Mignani infila il quarto successo di fila col 3-1 di Campobasso e mantiene il +6 sul Catanzaro. Crolla il Palermo, travolto dalla sorpresa Turris: ne approfitta il Foggia di Zeman, ora solo al quarto posto dopo la vittoria contro il Monopoli e mercoledì gran derby al San Nicola contro la capolista. ùù

La Juve Stabia esonera Novellino dopo la sconfitta contro il Picerno, buoni esordi per Eziolino Capuano col Messina (3-2 a Potenza) e Ciro Ginestra con l’Andria (1-1 ad Avellino, ma i pugliesi sono ultimi dopo la prima vittoria della Vibonese)

Serie C, nona giornata:

Girone A

FeralpiSalò-Legnago 5-1​

Giana Erminio-Virtus Verona 1-1

Juventus Under 23-Seregno 2-1

Mantova-Lecco 1-1

Padova-Trento 2-1

Pergolettese-Albinoleffe 1-0

Piacenza-Pro Sesto 1-2

Pro Patria-Sudtirol 0-0

Renate-Pro Vercelli lunedì ore 21

Triestina-Fiorenzuola 1-0

Girone C

Campobasso-Bari 1-3

Catanzaro-Taranto 3-0

Fidelis Andria-Avellino 1-1

Foggia-Monopoli 1-0

Juve Stabia-Picerno 2-3

Monterosi-Paganese 1-0

Potenza-Messina 2-3

Turris-Palermo 3-0

Vibonese-Latina 2-0

Virtus Francavilla-Catania 1-1

