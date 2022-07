Sfumato Kim, il Napoli su due talenti africani per il post-Koulibaly

15-07-2022 10:50

Proprio quando sembrava vicino a concludere la trattativa per Kim Min-Jae, nazionale sudcoreano del Fenerbahce scelto come soluzione per la difesa dopo l’addio di Kalidou Koulibaly, il Napoli ha dovuto incassare il sorpasso del Rennes, che ora pare vicinissimo all’acquisto del giocatore.

Per il Napoli sfumato l’obiettivo Kim

Mentre il d.s. Giuntoli tentava di ottenere uno sconto di qualche milione sulla clausola rescissoria di 20 milioni del giocatore, il club francese ha comunicato al Fener di essere pronto a pagarla, ottenendo al tempo stesso il sì di Kim. Secondo la stampa francese, mancano solo alcuni dettagli per formalizzare il passaggio di Kim al Rennes: il Napoli, scavalcato, dovrà dunque puntare su altri difensori.

Due difensori africani nel mirino del Napoli

Secondo Sky Sport, sono due i prossimi nomi sulla lista di Giuntoli. Il primo è quello di Abdou Diallo, 26enne franco-senegalese del Psg che dopo essere acquistato nel 2019 per 32 milioni di euro dal Borussia Dortmund non è riuscito a imporsi come titolare nella squadra parigina: mancino, molto rapido, Diallo è stato utilizzato spesso anche come terzino sinistro.

L’altra opzione è rappresentata da un altro giocatore africano: si tratta di Eric Bailly, 28enne centrale ivoriano finito ai margini del progetto del Manchester United, che lo comprò nell’estate del 2016 dal Villarreal per ben 38 milioni di euro. Bailly è più strutturato fisicamente rispetto a Diallo, ma viene da una stagione in cui ha messo insieme appena 7 presenze in tutte le competizioni.

Per entrambi il Napoli spenderebbe di certo una cifra più bassa rispetto a quella di Kim che, però, tra i tre resta il giocatore con maggiori margini di crescita.

Tifosi del Napoli delusi per il mancato affare Kim

Mentre il Napoli riflette sulla sua prossima mossa, i tifosi azzurri si mostrano delusi sui social network. “Diallo sarebbe un grande errore – scrive su Twitter Torre – non è più forte di Rrahmani. Abbiamo bisogno di qualcosa di meglio, Kim sarebbe stato un sostituto perfetto di Koulibaly”. “Una società che fa esprimere il proprio allenatore su un giocatore e poi non lo compra è surreale davvero”, aggiunge Francesco, ricordando le parole di ieri di Spalletti, che si era sbilanciato sull’abilità di Kim.

“Diallo è un terzino veloce nel lungo, per me non è adatto ad impostare, gli verrà chiesto di fare il centrale di difesa perché lo può fare (e lo fa), ma resto dubbioso. Spero mi smentisca, ma imbarazzante non aver preso Kim”, il parere di Vincenzo. “Quando anche Kim preferisce il rennes al Napoli, siamo alla frutta”, scrive Annarita, delusa.

“Kim era la prima scelta come sostituto di Koulibaly… ok, va tutto bene”, ironizza Ljuk. Durissimo, infine, il commento di Jack: “Se perdi kim dopo che ne ha parlato anche il tuo allenatore, significa due cose: o hai depistato e ne prendi uno meglio oppure sei veramente in uno stato disperato. Perché essere superati anche dal Rennes fa ridere”.

