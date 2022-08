Sfumato Lo Celso, la Fiorentina guarda a Empoli e Verona per il centrocampo

12-08-2022 19:06

A due giorni dall’esordio in campionato contro la neopromossa Cremonese, la Fiorentina di Vincenzo Italiano può dichiararsi soddisfatta del mercato sin qui svolto dalla dirigenza. Il Direttore Sportivo Pradé ha fatto vestire di Viola Pierluigi Gollini, Dodo, Rolando Mandragora e Luka Jovic. Un rinforzo per reparto, ai quali va aggiunto il rinnovo di un giocatore fondamentale come Nikola Milenkovic, che fino a poche settimane fa sembrava sul piede di partenza.

Tuttavia, secondo la Gazzetta dello Sport, i toscani vorrebbero regalare alla rosa un ulteriore rinforzo. In particolare, a Firenze è aperta la caccia alla mezzala: in pole position c’è Nedim Bajrami dell’Empoli, dove potrebbe fare ritorno Szymon Zurkowski in un ipotetico scambio, ma la Fiorentina si guarda ancora attorno.

Nelle ultime ore è spuntato un altro nome interessante, quello del ceco Antonin Barak. Al momento niente più che un’idea, dato che non ci sono stati contatti concreti con il Verona per il trequartista ex Udinese. Barak è uno dei gioielli gialloblù sul mercato, anche perché lui stesso desidera giocare in un club più ambizioso. E la Fiorentina di Rocco Commisso – rientrato in Italia proprio nella giornata di oggi per salutare la squadra in occasione dell’inizio della stagione – certamente lo è.

