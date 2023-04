Shock Pallacanestro Varese: 16 punti di penalizzazione e ultimo posto in classifica

Il tribunale federale colpisce duro il basket varesino a causa dell’inadempienza relativa al pagamento dei tesserati: ora si fa grigia, per la salvezza ci vuole un miracolo.

13-04-2023 19:27

Terremoto in casa Openjobmetis Varese: poco fa è arrivata una sentenza che lascia poco spazio all’immaginazione e condanna pesantemente il club biancorosso.

A causa dei mancati versamenti delle obbligazioni dovute negli anni precedenti all’attuale campionato in corso, la procura federale aveva già stabilito un deferimento per atti di frode sportiva ed illecito sportivo, a rincarare la dose in questo giovedì ci ha pensato il tribunale federale che ha inflitto una pena pesantissima: 16 punti di penalizzazione da scontarsi nell’attuale campionato. Tradurre questa sentenza significa veder scivolare Varese dall’attuale 5° posto (28 punti) all’ultima piazza, 12 punti a -4 dalla Tezenis Verona (che di punti ne ha 16). A 5 giornate dal termine della regular season salvarsi, ora, equivarrebbe ad un’autentica impresa.

E come se tutto ciò non bastasse arriva anche l’inibizione per il presidente Marco Vittorelli, scadenza fra tre anni (13 aprile 2026).

Questa la nota ufficiale comunicata dalla Fip: “Il Tribunale federale, a seguito del deferimento della Procura federale per atti di frode sportiva e di illecito sportivo, ha applicato alla società Openjobmetis Pallacanestro Varese la penalizzazione di 16 punti in classifica da scontarsi nell’anno sportivo in corso per non aver ottemperato al pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti di tesserati contrariamente a quando prodotto in sde di ammissione al Campionato di Serie A 2022-23. Il Tribunale federale ha altresì inibito il Presidente della Società Pallacanestro Varese Marco Vittorelli fino al 13 aprile 2026 (3 anni”.