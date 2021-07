Shomurodov alla Roma, è fatta: lunedì la firma

Eldor Shomurodov è ad un passo dalla Roma. Accordo totale tra Genoa e giallorossi come evidenzia Sky Sport, manca solo l’ufficialità per il passaggio dell’attaccante uzbeko alla corte di Mourinho per la prossima, imminente stagione.

Venti milioni tra prestito e obbligo di riscatto a determinate condizioni, con una parte fissa da 17.5 di milioni: ci saranno inoltre 2.5 di bonus per l’operazione che porterà Shomurodov ad essere allenato da Mourinho nella prossima stagione.

Shomurodov, attaccante classe 1995, ha segnato otto reti nell’ultima stagione in maglia Genoa: dopo il sì del giocatore e l’incontro positivo tra le due società, lunedì arriverà la firma per poter confermare definitivamente, e e ufficialmente, il suo trasferimento nella Capitale.

Detto di Shomurodov, si allontana invece Azmoun: l’attaccante dello Zenit San Pietroburgo sembra destinato al Bayer Leverkusen, con il club tedesco e quello russo in trattativa per il passaggio del giocatore in Bundesliga nei prossimi giorni.

Shomurodov potrebbe avere largo spazio nella nuova competizione UEFA a cui la Roma prenderà parte a breve, ovvero la Conference League; prima di pensare a tale possibilità, in attesa del sorteggio del playoff, servirà attendere l’ufficialità, in arrivo tra lunedì e martedì.

A meno di sorprese, dunque, Shomudov sarà il primo giocatore ubzeko nella storia della Roma, deciso a portare in alto la bandiera del suo paese.

OMNISPORT | 29-07-2021 22:53