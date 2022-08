Shomurodov: manca ancora l'intesa sulla formula tra Roma e Bologna

08-08-2022 13:25

Tarda ad arrivare la fumata bianca tra Roma e Bologna per il trasferimento dell’attaccante uzbeko sotto le due torri.

Cosa manca per chioudere la trattativa?

La Gazzetta dello Sport scrive che il club rossoblù continua a offrire un prestito con diritto di riscatto fissato a 11 milioni, ma i capitolini vorrebbero trasformarlo in obbligo, anche soltanto a determinate condizioni, per avere un incasso quasi certo, ma il Bologna pare non gradire questa ipotesi.

L’attaccante uzbeko ha già l’accordo con la società felsinea e attende che si arrivi ad un’intesa anche tra i club prima di potersi mettere a disposizione del tecnico Sinisa Mijajlovic.

