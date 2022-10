17-10-2022 08:38

Oggi, al Theatre du Chatelet, a Parigi, si assegna il Pallone d’Oro. Il pregiatissimo premio sembra destinato nelle mani di Karim Benzema ma attenzione alle possibili sorprese.

Pallone d’Oro, tante novità per l’edizione 2022

L’edizione 2022 del Pallone d’Oro sarà diversa rispetto al passato. La novità più importante riguarda il periodo sportivo preso in considerazione per votare il “migliore dell’anno”. Non più l’anno solare ma la stagione “vera”, ossia da estate ad estate.

Inoltre, questa edizione è decisamente in anticipo rispetto al solito. Il motivo? L’imminente inizio del Mondiale. Oltre al Pallone d’Oro maschile, in quel di Parigi, verranno assegnati altri premi, ossia il Trofeo Kopa (miglior Under 21), il Trofeo Yashin (miglior portiere) e il Pallone d’Oro femminile.

Pallone d’Oro 2022, Benzema è il grande favorito

Chi succederà a Lionel Messi, vincitore del Pallone d’Oro 2021? Tutto fa pensare che sarà Karim Benzema a portarsi a casa l’ambito premio. L’attaccante del Real Madrid, protagonista nel Clasico di domenica sera, ha disputato una stagione straordinaria. Ha contribuito, in maniera decisiva, a vincere la Champions League con la casacca del Real Madrid ed è stato protagonista assoluto anche con la casacca della Francia. Dovesse vincere, diventerebbe il Pallone d’Oro più anziano dopo Stanley Matthews (vincitore a 41 anni suonati nel lontano 1956).

Pallone d’Oro, chi potrebbe dare fastidio a Benzema

Sulla carta, non c’è nessuno che puà mettere in dubbio la vittoria di Karim Benzema. Didier Deschamps è stato chiaro: “Lo merita solo lui”. Nell’ambiente c’è la ferma convinzione che sarà il quasi 35enne attaccante francese a conquistare il Pallone d’Oro 2022.

Tra le possibili sorprese, c’è da citare Rafael Leao. L’attaccante del Milan ha disputato una stagione da applausi, risultando decisivo nella corsa allo Scudetto. Assente Lionel Messi, non mancano grandi nomi come quelli di Robert Lewandowski e Mohamed Salah. Tra i portieri, in corsa anche Mike Maignan. Presenti anche le nuove super leve, ovvero Erling Haaland, Kylian Mbappé e Dusan Vlahovic ma, onestamente, Karim Benzema sembra avere le carte migliori per portarsi a casa il Pallone d’Oro 2022.

Premiazione Pallone d’Oro 2022, dove vederla in tv

A partire dalle 19:45 di oggi, la premiazione del Pallone d’Oro sarà in diretta tv, in chiaro, su Mediaset 20. La cerimonia sarà seguita anche da Sky Sport (canale 200). In streaming, l’evento sarà disponibile tramite Mediaset Infinity e Sky Go.