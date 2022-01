Sì della Fifa, Joao Pedro può giocare per l'Italia

06-01-2022 10:53

E’ arrivato il semaforo verde da parte della Fifa: l’attaccante brasiliano del Cagliari, Joao Pedro, potrà essere convocato dalla Nazionale italiana di Roberto Mancini . Il giocatore aveva giocato per il Brasile Under 17, per questo motivo necessitava del parere favorevole da parte della Federazione mondiale.

Tra due settimane Joao Pedro compirà 30 anni e, teoricamente, potrebbe esserci per i playoff di qualificazione ai Mondiali che l’Italia disputerà contro la Macedonia del Nord, partita prevista per il 24 marzo. In caso di successo, poi, gli Azzurri dovrebbero vedersela con la vincitrice di Portogallo-Turchia. L’Italia, nelle sue file, ha già alcuni giocatori nati in Brasile: Jorginho, Emerson Palmieri e Rafael Toloi. Joao Pedro è cittadino italiano, essendo al Cagliari dal 2014, e in questa stagione ha segnato 9 reti in 19 partite.

OMNISPORT